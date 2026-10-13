「國際青少年創科教育協會AI教育論壇2026」圓滿舉行 生成式AI加速走入校園 專家聚焦校園數據安全、AI Agent及智慧校園發展

生成式AI應用愈趨普及，無論是教師備課、學生學習，或科研及校務管理均陸續引入AI工具。然而，當大量教學內容、學生資料及研究成果需要透過AI處理，數據安全及資料擁有權問題亦成為教育界關注焦點。 由國際青少年創科教育協會（IYSEA）主辦、ASUS Education贊助及支持的《打造零風險校園：生成式AI時代下的校園數據主權與安全論壇》，早前於香港理工大學西九龍校園圓滿舉行，匯聚多名教育界及科技界代表，共同探討智慧校園發展下的機遇與挑戰，並圍繞校園數據主權、Edge AI、Private AI及AI Agent等議題展開討論。

敏感資料留校處理 混合模式成務實方向 國際青少年創科教育協會創會會長蔡健瑋表示，過去一年生成式AI迅速走入校園，從備課、出題到校務管理均可見其應用。隨着愈來愈多教材、學生資料及校務資訊需要透過AI工具處理，資料安全及私隱保障亦成為學界關注焦點。他認為，教育界現時需要思考的已不再是是否使用AI，而是如何建立安全、可信及自主的應用環境。

本地部署成趨勢 兼顧創新與數據保護 前創新科技及工業局副局長、香港中文大學客席教授鍾偉强博士表示，AI發展正由早期依賴大型雲端平台，逐步走向邊緣運算（Edge AI）及本地部署。隨著晶片及硬件技術進步，建立專屬AI平台的成本及門檻已較過往大幅降低，學校亦有條件因應實際需要，把部分數據及AI應用保留於校內處理。

鍾博士認為，校園AI應用應因應不同場景靈活部署。例如學生檔案、考務系統及校務行政等敏感資料，較適合透過本地AI處理；至於教材生成、課程設計及學習支援等應用，則可善用雲端AI服務提升效率。結合本地部署與雲端服務的Hybrid Model，有助兼顧數據自主權、教學創新及資源效益。香港近年持續投放資源推動AI教育，並同時接觸國際及內地AI技術發展，為教育界提供獨特優勢。他認為，AI亦為過往資訊科技資源相對有限的學校帶來「後起先發」的機會，有助加快推動教學創新。

AI Agent 推動因材施教 重塑教學模式 香港專上學院院長、香港理工大學專業及持續教育學院轄下科學、工程及健康學部（SEHS）學部主任陸偉强博士表示，相較於傳統聊天機械人，AI Agent不僅能回應問題，更具備規劃任務、長期記憶及自主執行能力，可持續追蹤學生學習進度，為不同能力和學習需要的學生提供更個人化支援。

陸偉强博士分享AI Agent於教育場景的應用潛力，認為未來可為學生提供更個人化的學習支援。

他以團隊研發的AI物理導師為例指出，不少學生面對老師時未必願意主動發問，但透過AI系統卻較願意表達疑問及尋求協助。相關研究亦顯示，引入AI導師後，學生的學習成效較傳統教學模式有所提升。陸博士認為，AI Agent並非取代教師，而是協助處理資料搜尋、練習設計及學習追蹤等工作，讓教師騰出更多時間投放於課程設計、小組討論及學生輔導等高互動教學環節，進一步發揮作為學習引導者的角色。 善用 AI 比限制使用更重要 談及AI對教育及科研帶來的改變，香港中文大學理學院副院長（研究）兼化學系教授魏濤教授表示，AI已廣泛應用於資料搜尋、數據分析，以及藥物研發和材料科學等範疇，有助縮短研究周期及降低試錯成本。

魏教授指出，教育重點並非限制學生使用AI，而是培養正確運用AI的能力，包括建立批判思維、判斷資訊真偽，以及理解答案背後的原理和邏輯。未來教師的角色亦將逐步由知識傳授者轉向學習引導者，引導學生思考「為何得出這個答案」，而非單純追求答案本身。 魏教授又指出，未來教學及評核模式亦需作出調整，透過更多開放式討論、小組協作及多步驟分析訓練，培養AI難以取代的分析、解難及協作能力。 圓桌座談聚焦數據主權與 AI 治理 論壇圓桌討論環節圍繞數據主權、AI治理及校園應用策略展開交流。擔任主持的明愛元朗陳震夏中學副校長、國際青少年創科教育協會副主席張耀宗博士表示，前線教師普遍期望透過AI減輕行政及教學工作，在數據方面，學界則開始日益關注校本教材、學生資料及校務數據的擁有權問題。當愈來愈多工作依賴AI工具處理，如何確保重要資料掌握在校方手中，已成為不少學校部署AI時的重要考量。

多位與會專家認為，不同類型的數據應採取分級管理方式，並按實際需要選擇本地部署、雲端服務或混合模式（Hybrid Model）。對於涉及學生資料、未發表研究成果及校本教材等敏感內容，可考慮透過本地系統管理及處理；至於一般教學應用，則可善用雲端AI提升效率。 學校推動AI應用除了技術及基建配套外，亦需提升師生的AI素養及數據保護意識，並建立清晰的使用指引。討論亦提到，面對AI工具持續推陳出新，學校未必需要以全面限制作為唯一做法，更重要的是建立清晰的管理機制與使用指引，並透過AI Governance及相關審計工具管理風險，讓師生能在安全環境下善用AI技術。

現場由ASUS Education展示Edge AI及Private AI相關方案，探討如何透過本地化部署提升校園數據管理及AI應用能力。