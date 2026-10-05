蔡天鳳碎屍案｜兩湯煲藏頭顱殘肢　鄺球18次到龍尾村單位(持續更新)

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳於2023年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。死者前夫鄺港智(中)、前家翁鄺球(左)及前大伯鄺港傑(右)被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前大伯鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(5日)踏入第9日審訊，代表控方的資深大律師郭莎樂繼續讀出控辯雙方的同意案情，及後控方傳召蔡天鳳的母親張燕花作供。

同意案情指，警方在事發後3日於龍尾村單位內，發現蔡天鳳的部份殘肢，兩煲「青紅蘿蔔湯」內有蔡天鳳被砍斷的頭部、5塊肉塊及3束頭髮。警方檢取蔡的肌肉組織等並送往化驗，毒理化驗則未有檢出當中有毒品或安眠藥，亦未有中毒跡象。警方在2023年2月24日下午約4時許抵達龍尾村單位，屋內尋獲蔡的身體殘肢，警方從龍尾村單位採集DNA樣本及指紋，其後採集鄺球、鄺港傑、鄺港智三父子的身體樣本、指紋及掌印，以及蔡天鳳與其家屬的身體及DNA樣本。

龍尾村單位爐具上大湯煲內裝有蔡天鳳被砍斷的頭部及其他身體組織，小湯煲內則裝有蔡5塊肉塊及3束頭髮，大小湯煲內均裝有切塊且經烹煮的紅蘿蔔與青蘿蔔。單位內有一個裝有切碎紅蘿蔔塊的黑色膠袋，沒有任何人類組織或身體殘肢，但膠袋底部表面有血跡。化驗人員從兩個湯煲內檢取死者頭部、血液及肌肉組織等樣本進行化驗，毒理報告顯示並未檢出任何毒品或安眠藥成分，亦無中毒跡象。

閉路電視片段顯示，鄺球於2月2日「睇樓」至2月21日案發日下午3時許，曾18次到龍尾村單位，其中6次鄺港傑均在場。鄺球於2月2日視察案單位時由地產經紀陪同，他同日及後亦在現場量度。鄺港智僅於2023年2月21日下午3時許到過該單位，為唯一一次現身。

此外，鄺港傑和鄺球均沒有刑事定罪紀錄；鄺港智於2013年至2015年偷竊6人的金飾總約629萬元，原定於2015年11月受審，一直潛逃，至2023年2月25日被捕。鄺港智於2024年6月承認控罪，被判囚3年6個月。