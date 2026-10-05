蔡天鳳碎屍案｜蔡母張燕花：女兒欲賣加多利山物業 鄺球「要打要殺」不肯交樓(持續更新)

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前大伯鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(5日)踏入第9日審訊，代表控方的資深大律師郭莎樂繼續讀出控辯雙方的同意案情，及後控方傳召蔡天鳳的母親張燕花作供。 張燕花是首位出庭作供的證人，她供稱與第一丈夫於1994年誕下蔡天鳳，離婚後結識第二任丈夫蔡楚生（譯音），蔡天鳳跟隨繼父姓氏，他將蔡天鳳視如己出，每月都會予逾一百萬元生活費照顧蔡天鳳、張燕花、兩個同母異父的妹妹。

鄺港智18歲入住蔡家 蔡於中學時就讀弘爵國際學校，鄺港智為蔡的中學同學。蔡天鳳約15歲時曾帶鄺港智回家食飯，張燕花首次與他見面，她知道鄺的母親、哥哥無業，鄺自稱住在九龍塘。至二人17歲的鄺港智拍拖時，張知道「（鄺）爸爸揸的士」，不知道鄺球曾是警員。18歲時鄺搬入蔡家居住，及後蔡大肚。當時蔡擔憂「仲返緊學，點算」，張問鄺打算如何處理，鄺回答自己好愛蔡天鳳，張遂指「既然你哋相愛，陀BB 照返學，咁照生出嚟媽咪養囉」。

蔡鄺婚姻破裂 兩家人仍聚會赴海南度假 當蔡於2014年誕下第二胎後，張出資購入對面單位，讓蔡天鳳一家四口居住，聘請外傭照顧他們，鄺球與妻子李瑞香「有時嚟睇吓細路仔」，惟兩人「好匆忙，睇吓就走人」。張表示，蔡與鄺及後婚姻關係破裂，但「大家再見亦係朋友，有細路仔」，兩家人仍會聚會及到海南度假，惟鄺家從未就照顧兩名孫兒的事上付出一分一毫，「一罐奶粉都冇買過」，鄺港智「買餸買奶粉都未試過，邊度有錢」，又指蔡「係畀好多好多錢呢家人」，鄺家蔡家旅行時鄺家只是自己買機票，「全家嘅錢都係洗我個囡」、「香港又好，大陸都好，我從來未食過鄺家一餐飯，飲茶都未試過」，重申蔡當時與鄺家「關係好好，有求必應」，疫情期間經常見面。

張：鄺家冇錢但關係友好「有求必應」 全家嘅錢都係洗我個囡 張燕花亦供稱，蔡天鳳完成中學學業後，在港大進修金融，亦善於投資，蔡楚生曾支付過錢千萬讓蔡天鳳作投資之用。鄺港智於2015年大部分時間均在內地，他稱自己沒有工作，張於是叫蔡給鄺一張信用卡。控方問原因，張指：「咁我同佢關係都好，佢係兩個細路仔嘅爸爸，佢話佢唔做嘢冇錢，佢好識氹我，好識講嘢」。她曾帶鄺家、孫兒到內地探望鄺。對於鄺港智被控盜竊罪需在2015年出庭，張燕花指她「知道有依件事，但唔知幾時上庭」，控方問張燕花知否若鄺港智繼續留港會被拘捕，張燕花回應：「我無問咁詳細，佢話搞掂咗」。

張燕花提到，蔡天鳳於2015年和譚方駿拍拖時，仍未與鄺港智辦妥離婚，故她與譚在2016年辦婚宴時，並沒正式註冊，惟兩人與夫妻無異。張指譚家極之富有，對其女兒很大方。蔡嫁入譚家時，獲譚方駿父親送贈一層位於曼克頓山的單位。張補充，譚父又給錢蔡天鳳投資，譚家多年間合共給了蔡約3億多元，蔡的戶口則有約1億元。 蔡婚後最少收譚家3億 蔡於2019年欲買入加多利山單位，給她與鄺港智所生的兩名子女居住並作投資。張透露買樓錢也是來自譚家，除兩名孩子，蔡聘用兩名外傭，鄺港智母親李瑞香亦居於此。當時蔡和譚幾乎每天去到該單位，鄺球亦經常出現，但沒有留宿。對於加多利山單位的登記業主為鄺球，張解釋當時與鄺家商量「買畀細路仔住」，惟蔡當時已手持物業，若以她名義再購入加多利山，需支付900萬多元的稅項，因此與鄺家商討後，決定將單位登記在鄺球名下。

不可能送鄺球物業 「佢全家食我哋」 對於蔡是否有意把單位送贈予鄺球，張回應：「冇可能，(鄺)全家都食我哋。」，鄺家未有就購入該單位支付任何款項。蔡天鳳與鄺球的關係在2020年6月轉差，因蔡想安排兒女轉校屯門，欲賣掉加多利山單位，安排兒女及李瑞香搬往屯門方便上學，惟鄺家表明拒絕引發兩方爭執，鄺球表明不肯交樓「要打要殺」。

兩湯煲藏頭顱殘肢 鄺球18次到龍尾村單位 同意案情指，警方在事發後3日於龍尾村單位內，發現蔡天鳳的部份殘肢，兩煲「青紅蘿蔔湯」內有蔡天鳳被砍斷的頭部、5塊肉塊及3束頭髮。警方檢取蔡的肌肉組織等並送往化驗，毒理化驗則未有檢出當中有毒品或安眠藥，亦未有中毒跡象。警方在2023年2月24日下午約4時許抵達龍尾村單位，屋內尋獲蔡的身體殘肢，警方從龍尾村單位採集DNA樣本及指紋，其後採集鄺球、鄺港傑、鄺港智三父子的身體樣本、指紋及掌印，以及蔡天鳳與其家屬的身體及DNA樣本。

毒理化驗未見中毒跡象 龍尾村單位爐具上大湯煲內裝有蔡天鳳被砍斷的頭部及其他身體組織，小湯煲內則裝有蔡5塊肉塊及3束頭髮，大小湯煲內均裝有切塊且經烹煮的紅蘿蔔與青蘿蔔。單位內有一個裝有切碎紅蘿蔔塊的黑色膠袋，沒有任何人類組織或身體殘肢，但膠袋底部表面有血跡。化驗人員從兩個湯煲內檢取死者頭部、血液及肌肉組織等樣本進行化驗，毒理報告顯示並未檢出任何毒品或安眠藥成分，亦無中毒跡象。 鄺港傑及鄺球無刑事定罪紀錄

閉路電視片段顯示，鄺球於2月2日「睇樓」至2月21日案發日下午3時許，曾18次到龍尾村單位，其中6次鄺港傑均在場。鄺球於2月2日視察案單位時由地產經紀陪同，他同日及後亦在現場量度。鄺港智僅於2023年2月21日下午3時許到過該單位，為唯一一次現身。 此外，鄺港傑和鄺球均沒有刑事定罪紀錄；鄺港智於2013年至2015年偷竊6人的金飾總約629萬元，原定於2015年11月受審，一直潛逃，至2023年2月25日被捕。鄺港智於2024年6月承認控罪，被判囚3年6個月。

案件編號：HCCC198/2025