謝小華：愛國教育工作難以量化 樂見年輕人「用腳投票」認識國家

政府各政策局一直從不同範疇積極推動愛國主義教育，政制及內地事務局局長謝小華接受傳媒訪問表示，愛國主義教育是一件細水長流的工作，難以量化，她樂見越來越多香港年輕人開始「用腳投票」，自願到國家玩樂、交流或比賽，認為現時年輕人對國家的認識肯定較以往深入。
謝小華表示，要年輕人認識及認同國家，必須從多方面了解及親身體驗，特區政府希望藉長征勝利90周年等契機，向學生講述相關歷史，未來會組團前往參觀。她續指，愛國主義教育是一項細水長流的工作，難有絕對標準衡量成功，而愛國主義教育的根本是讓青年了解自己的根源、身份及文化傳承，從而培養對家庭、社會和國家的責任感，但她樂見越來越多香港年輕人「用腳投票」，自願到國家旅行、交流或比賽，舉例有學校組織棋隊到內地比賽，形容「既是一種文化傳承，也是一種認同。」
五年規劃內容不應頻繁大改
另外，對於特區政府推出《香港第一個五年規劃》，當中提到「強化五年規劃實施保障機制」，謝小華表示會持續監測、管控風險及評估進度，每年施政報告是最適合做小總結的好時機，檢視過去一年哪些做得好或需要加快，強調若大方向正確不需要大改，「一個地方的發展規劃不應頻繁變動，否則市場、投資者等就會失去信心。」
對於現屆政府任期尚餘不足一年，被問到會否考慮爭取連任，謝小華直言「呢個唔係我目前雷達範圍內要考慮的事。」問及日後會否考慮在北部都會區置業。謝小華回應指，「北都」是一個發展項目，旨在擺脫香港過去依賴土地增值的發展模式，故不能以買樓的角度來衡量。