謝小華：愛國教育工作難以量化 樂見年輕人「用腳投票」認識國家

政府各政策局一直從不同範疇積極推動愛國主義教育，政制及內地事務局局長謝小華接受傳媒訪問表示，愛國主義教育是一件細水長流的工作，難以量化，她樂見越來越多香港年輕人開始「用腳投票」，自願到國家玩樂、交流或比賽，認為現時年輕人對國家的認識肯定較以往深入。

謝小華表示，要年輕人認識及認同國家，必須從多方面了解及親身體驗，特區政府希望藉長征勝利90周年等契機，向學生講述相關歷史，未來會組團前往參觀。她續指，愛國主義教育是一項細水長流的工作，難有絕對標準衡量成功，而愛國主義教育的根本是讓青年了解自己的根源、身份及文化傳承，從而培養對家庭、社會和國家的責任感，但她樂見越來越多香港年輕人「用腳投票」，自願到國家旅行、交流或比賽，舉例有學校組織棋隊到內地比賽，形容「既是一種文化傳承，也是一種認同。」