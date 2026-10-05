38歲男子醉酒升降機脫褲露械　認罪判50小時社服令

一名38歲男子涉於3月在沙田W Luxe商廈的升降機脫褲露械，被捕後稱「因為飲醉咗酒，行為舉止都唔清醒」。男子早前承認一項在公眾地方的猥褻行為罪，今日(5日)於沙田裁判法院被判處50小時社會服務令。署理主任裁判官鄭紀航指，考慮被告認罪、節省法庭時間，且案底與本案不相關，因此接納報告建議判處社服令。

38歲被告王崇銘，報稱其他職業，被控於3月27日，在沙田安耀街5號W Luxe的1號升降機內無合法權限或辯解，在上述公眾地方猥褻暴露陰莖。案情指，被告於案發當日參加婚宴後，與席上賓客到涉案工業大廈一單位消遣。至凌晨2時多離開時，他在升降機內將內褲及褲子脫至大腿位置並露出陰莖，過程被閉路電視拍下。當時升降機內共有3人，與被告互不相識，但曾參與同一場婚宴。被告於被捕後稱：「當時我飲咗好多酒，意識好模糊，但我印象中好似有做過。因為飲醉咗酒，行為舉止都唔清醒，但我知道做錯咗，對唔住阿Sir。」