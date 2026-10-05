民航意外調查機構公布兩宗滑翔傘意外報告　因失控及「負面遷移」效應所致

民航意外調查機構就2024年6月17日在大嶼山大東山發生涉及一架BogdanFly X-wing滑翔傘於飛行時墜落地面的意外，發表意外調查報告。當日下午2時半，該名滑翔傘飛行員於大東山的滑翔傘場地獨自起飛。其後，他墜落地面，受困於大東山一處斜坡的樹上，最終不治身亡。

調查發現，飛行員很可能在強烈上升氣流及雲層中，失去對滑翔傘的有效操控，導致墜落地面，造成身體多處受傷。調查小組向中國香港滑翔傘協會及國際滑翔傘協會發出一項安全建議，重點是再次提醒香港所有滑翔傘活動參與者採取周全風險評估至關重要，把面對的風險合理地降至最低。