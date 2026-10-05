何永賢稱豐富置業階梯同時要作平衡　否則房屋種類過多造成重疊

房屋局局長何永賢表示，政府已展開「租置計劃」研究工作，並委聘顧問調研公司設計問卷，就重推或擴大租置計劃進行廣泛調研。她出席立法會房屋事務委員會政策簡報會時指出，過往社會對租置計劃有意見分歧，因此問卷涵蓋不同階層市民的意見，未來有結果會再作公布。
有議員關注當局會否重推「夾心階層住屋計劃」，或與港鐵等發展商合作劃出單位作「首置盤」，以豐富置業階梯。何永賢強調在豐富置業階梯的同時，政府需要取得平衡，避免房屋種類過多造成重疊。現時有很多幫助青年人置業的措施，例如向40歲以下青年提供額外居屋抽籤號碼，未來本港平均每年會有約1.2萬個資助出售房屋單位推售，隨著未來居屋及首置項目供應大幅增加，與以往因缺乏中間層階，很多人需要輪候公屋的情況很不一樣。
非逐個項目「倒逼」工期
至於《施政報告》提出，房屋局會為完成工程訂立目標時間，「倒逼」各環節加快落成。工程界卜國明指，壓縮工期會增加施工團隊負擔，關注如何在管控時平衡質量安全。何永賢表示，並非逐個項目「倒逼」工期，而是管控一籃子項目，如有項目遇上困難，其他有空間可分期交付的項目就可提前上樓，補足其他延遲的項目。
社福界陳文宜指出，大量的過渡性房屋將在未來1至3年到期，與簡樸房寬限期結束後的執法高峰期時間重疊。何永賢表示，已為簡樸房推進作一籃子的準備，下年度過渡性房屋有近400個單位退場，但已覓得一個新的過渡性房屋項目，淨減少約200多個單位供應，有信心其他過渡性房屋及簡約公屋能補足。