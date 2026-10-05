何永賢稱豐富置業階梯同時要作平衡　否則房屋種類過多造成重疊

房屋局局長何永賢表示，政府已展開「租置計劃」研究工作，並委聘顧問調研公司設計問卷，就重推或擴大租置計劃進行廣泛調研。她出席立法會房屋事務委員會政策簡報會時指出，過往社會對租置計劃有意見分歧，因此問卷涵蓋不同階層市民的意見，未來有結果會再作公布。

有議員關注當局會否重推「夾心階層住屋計劃」，或與港鐵等發展商合作劃出單位作「首置盤」，以豐富置業階梯。何永賢強調在豐富置業階梯的同時，政府需要取得平衡，避免房屋種類過多造成重疊。現時有很多幫助青年人置業的措施，例如向40歲以下青年提供額外居屋抽籤號碼，未來本港平均每年會有約1.2萬個資助出售房屋單位推售，隨著未來居屋及首置項目供應大幅增加，與以往因缺乏中間層階，很多人需要輪候公屋的情況很不一樣。