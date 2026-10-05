牙醫張閏龍涉非禮兩護士　非禮罪脫改判普通襲擊罪成

被告張閏龍案發時47歲，涉嫌在2023年9月23日，在荔枝角宇晴滙「張閏龍牙科診所」猥褻侵犯女子X，同年10月16日在同地猥褻侵犯女子Y。辯方質疑兩名女事主透過另一名前護士聯繫，聯合誣告張閏龍。前護士作供時指是幫助兩名事主溝通，令女事主X也決定報警。裁判官裁決時認為無基礎顯示X及Y聯合誣告。不過，裁判官指出事主Y證供不合常理，在關鍵情節上的說法與書面供詞不同，裁定被告相關1項非禮罪脫。

至於女事主X的作供，裁判官認為她的證供清晰直接，被盤問時無動搖，決定接納其供詞。事發時不足20歲的事主X，當日初次上班，指張閏龍雙手從後環繞她，捉住她的雙手使用針筒。被告又曾用手搭X的肩膀，並把頭靠在X的肩上，提及壓力大。

裁判官裁決指張閏龍可從旁口述或示範，無理由伸手環繞女事主。但此不屬於明顯猥褻侵犯，也沒有進一步行為，所以無法肯定被告必然有意猥褻侵犯，裁定非禮罪脫，改判普通襲擊罪成。

法官認為被告在邊界感上有錯判