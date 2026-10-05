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出版：2026-Oct-05 19:35
更新：2026-Oct-05 19:35

創新科技嘉年華月底科學園登場　設「航天專區」及免費工作坊

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創新科技嘉年華月底科學園登場　設「航天專區」及免費工作坊 (周令知攝)

首位港產太空人黎家盈今年5月乘坐神舟二十三號載人飛船升空，與太空相關的活動亦接踵而至！「創新科技嘉年華2026」於月底舉行，增設「航天專區」展示本地大學在航天科技相關的科研成果，並會展示加快隧道檢查的「地空協同隧道自動檢測系統」、由中學團隊研發的工智能水質監察平台等發明。

由創新科技署主辦的「創新科技嘉年華」將於10月26日至11月3日在香港科學園舉行，今屆以「創科領航 夢想高飛」為主題，更因應香港首位載荷專家入選國家工程，設「航天專區」展示本地科研成果。此外，有150場創科工作坊和十多場網上講座，費用全免，涵蓋不同主題，如在「AI 航空路線規劃工作坊」，參加者將學習使用AI航空路線規劃工具，分析航點、天氣狀況及燃油限制等數據，計算最理想的飛行路徑。

創新科技署署長李國彬表示，黎家盈隨國家載人航天任務升空，證明航天夢想並非遙不可及，今年的嘉年華將特設「航天專區」，期望藉此激勵更多年輕人勇於探索未知、敢於追逐夢想。

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團隊現正分析天韻相機影像數據

由香港科技大學牽頭研製、並由黎家盈在國家「天宮」空間站操作的溫室氣體探測儀「天韻相機」將在展會期間展出。科大新興跨學科領域學部副教授翟成興表示，科大團隊上周公布天韻相機拍攝的首批香港影像，團隊現正分析數據，暫未有初步數據結果和定論，不過透露未來會在聯合國網站公開，數據又可用於碳監察報告、檢測甲烷洩漏以及碳交易市場。

隧道自動檢測系統　減人力勞損

除了航天科技之外，生產力局聯同土木工程拓展署及工程顧問公司研發的「地空協同隧道自動檢測系統」亦會亮相。系統採用人工智能、機械人技術和全站儀定位技術，應用於T2主幹路及茶果嶺隧道工程的質量檢測和保養，為香港的隧道檢測帶來智能、自動化和數碼化的發展。

生產力局機械人及人工智能部門顧問陳曉毅表示，系統可找出小至0.8毫米直徑的損傷，且可把人過往人手一條隧道要花9,000小時實地拍攝及後期分析，現時只需3,700小時，大大提高效率。他又提到可以減少人力勞損和正業意外意外發生的機會。

人工智能水質監察

保良局何蔭棠中學團隊則介紹了「淨水靈——自動化人工智能水質監察平台」，是一套創新且體積小巧的人工智能水質監測平台，集自動化篩查、數據採集及實時環境監測功能於一身，不僅提升水質檢測的準確性、效率及普及程度，亦能加快識別及應對污染風險，推動更安全及可持續的水資源管理。

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