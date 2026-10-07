建造業議會再辦粵港澳建築機械人大賽 推動AI應用與智能建造 活動邁向國際 吸引海內外公司參與

AI科技應用場景日趨廣泛，建造業亦運用機械人和AI智能科技，以求提升生產力、保障工友安全及提高工程項目的效率。一直致力推動建築機械人應用的建造業議會，在廣東省住房和城鄉建設廳及香港特別行政區政府發展局指導下，與粵港澳智能建造產業發展聯盟合辦「粵港澳建築機械人大賽2026」，香港分站賽事早前圓滿結束，今年共有28家香港、內地及海外企業帶來34部機械人，爭取9大比賽項目的獎項。 今屆大賽設油漆噴塗機械人、四足機械人（機械狗）、燒焊機械人、遙距操控塔式起重機系統、鑽孔機械人、物料搬運機械人、無人機（室外檢測）、無人機（室內檢測）、測量及放樣機械人9大比賽項目（2025年為6項），大會將比賽模擬工地實際環境，參賽的28家企業，需展示如何透過旗下的建築機械人完成指定工作。評審團會就各企業參賽機械人的表現評分，以選出各大獎項得主。參賽機械人均已於多個工地中應用，協助完成多項工程。

海外評審參與 推動建築機械人實際應用 建造業議會主席何安誠教授工程師表示，今年9大比賽項目的34部參賽機械人，無論賽事項目及參賽企業數目都比去年有所增加，而今年比賽更要求全面貼近工地實踐、工地實戰，必定要有實戰經驗方可參賽。當中如鑽孔機械人必須能做到垂直鑽孔，而油漆噴塗機械人則要做到陰陽角噴塗，至於巡視機械狗及物料搬運機械人要做到無人控制自動巡航，無人機則需要做到真實缺陷檢測及應對密閉空間。他強調評審標準亦已相應提高，機械人不止要做得到，更要做得好。活動繼續面向國際，除了有來自香港、中國內地及海外的機械人參賽外，還有專程由歐洲來港的評審。

比賽過後，議會在下午舉行「建築機械人互動主題展覽」，展出燒焊機械人、鑽孔機械人、油漆噴塗機械人、測量及放樣機械人、物料搬運機械人、無人機、機械狗（巡檢）等多款建築用機械人，讓更多前線工友、學生及公眾嘗試操作建築機械人，親身了解機械人的好處。何主席亦稱，期望做到有人用、有人識用、有人願意用。而前線工友的意見和體驗，正是推動技術應用的最重要一環，所以希望前線工友積極嘗試、擁抱變化、擁抱機械人。

助前線工友升級轉型 克服建造業挑戰 他亦提到國務院總理李強早前於上海出席「世界技能大賽」開幕禮時指，技能始終是推動人類文明進步的重要力量，要發展更具創新活力的技能，前瞻布局高技能人才培養。何主席表示，總理這番話，正好為議會推動機械人應用及建造業人才轉型指明方向。他重申「技能是智能建造的基礎和人才基礎」，而香港建造業正面臨逼切的人口老化挑戰，因逾三成在職工友的年齡達55歲以上，加上本港建造業成本長期較高，雖然在《國際建造成本指數》排名已從2020年的全球第3下跌至今日的第16位，但仍要繼續努力降低成本。何主席強調並非要用機械人取代工人，而是要用機械人解決行業痛點。

培訓 AI 人才 助工友擁抱新技術 2026年為建造業議會的人工智能年，計劃實行50個AI應用方案，涵蓋安全、設計優化、質量檢測、機械人技術等八大範疇，現已有約55個AI項目已落地。「李強總理指出，中國著重產業和技能深度融合，要提升技能人才培養的針對性、實效性。建造業議會將繼續與政府、業界、學界緊密合作，為前線管理人員和工友提供學習和轉型機會。議會已推出多個機械人管理課程，而行政長官於剛公布的香港首份《香港五年規劃》明確指出全面推動人工智能+，採取AI產業化，產業AI化的發展路向，意味建築機械人不只是比賽項目，而是未來5年新型工業化的戰略方向之一，政府亦於北部都會區已預留30公頃土地建設先進建造業產業園，正是建築機械人從單點試驗走向規範化應用的最大契機。

公私營多個發展項目 業界發揮實力機會 何主席表示，未來議會將積極協助行業的中小企升級轉型，提供更多AI方案讓中小企應用，而CIC AI助理（建造安全）亦已整合至 CIC APP，方便工友隨時隨地查閱建造安全資訊。他指出未來工務及私人發展商有多個發展項目，期望業界發揮實力，加強應用AI方案和機械人，提升工地安全、生產力和項目效率的機會。

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