創新科技嘉年華月底登場 首設航天專區展「天韻相機」

首位港產太空人黎家盈今年5月乘坐神舟二十三號載人飛船升空，掀起社會對航天科技的關注。「創新科技嘉年華2026」於月底舉行，增設「航天專區」展示本地大學在航天科技相關的科研成果。此外，場內亦會展出加快隧道檢查的「地空協同隧道自動檢測系統」，以及由中學團隊研發的人工智能水質監察平台等發明。 由創新科技署主辦的「創新科技嘉年華」將於10月26日至11月3日在香港科學園舉行，今屆以「創科領航 夢想高飛」為主題，因應香港首位載荷專家參與國家載人航天任務，設「航天專區」展示本地科研成果。此外，有150場創科工作坊和十多場網上講座，費用全免。創新科技署署長李國彬表示，今年嘉年華特設「航天專區」，期望激勵更多年輕人勇於探索未知、敢於追逐夢想。

團隊正分析天韻相機影像數據 由香港科技大學牽頭研製、並由黎家盈在國家「天宮」空間站操作的溫室氣體探測儀「天韻相機」將在展會期間展出。 科大新興跨學科領域學部副教授翟成興表示，團隊上周公布天韻相機拍攝的首批香港影像，目前正分析相關影像資料，透露未來會透過在聯合國網站公開，料可應用於碳排放監測、甲烷洩漏偵測及碳交易市場等範疇。

隧道自動檢測系統 由生產力局聯同土木工程拓展署及工程顧問公司研發的「地空協同隧道自動檢測系統」亦會亮相。生產力局機械人及人工智能部門顧問陳曉毅表示，系統可識別直徑小至0.8毫米的損傷。過往須由人手進行實地拍攝及後期分析，耗時約9,000小時，現時可縮減至約3,700小時，亦有助減少前線人員的勞損風險及工業意外發生機會。 人工智能水質監察 保良局何蔭棠中學團隊則介紹了「淨水靈──自動化人工智能水質監察平台」，是一套創新且體積小巧的人工智能水質監測平台，集自動化篩查、數據採集及實時環境監測功能於一身，不僅提升水質檢測的準確性、效率及普及程度，亦能加快識別及應對污染風險，推動更安全及可持續的水資源管理。