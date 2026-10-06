兩滑翔傘事故報告公布 一死一傷 涉氣流上升失控及操作不當

大東山的事故於2024年6月17日下午約2時30分發生，民航意外調查機構昨公布調查報告，指74歲男飛行員當日與友人到南大嶼郊野公園的起飛場進行滑翔傘活動，事主獨自起飛。其後墜落地面，受困於大東山一處斜坡的樹上，最終不治身亡。

民航意外調查機構公布兩宗滑翔傘事故調查報告，其中大嶼山大東山一宗事故造成74歲飛行員死亡，另一宗於馬鞍山昂平發生的事故則令64歲飛行員重傷；調查顯示，兩宗事故分別涉及飛入雲層後失去控制，以及降落期間操作失誤。調查小組就兩宗意外向中國香港滑翔傘協會及國際滑翔傘協會，發出安全建議，以減低風險。

調查發現，事發時長洲氣象站錄得風速約22至28公里，陣風達38公里，超出中國香港滑翔傘協會建議的風力2至3級範圍，而大東山山頂亦被雲層覆蓋，不適合進行滑翔傘活動。飛行紀錄顯示，滑翔傘在飛行期間持續上升，最終飛入雲中。

調查發現，飛行員很可能在強烈上升氣流及雲層中，失去對滑翔傘的有效操控，導致墜落地面，造成身體多處受傷。

另一宗意外發生於2025年2月11日中午12時10分，飛行員在馬鞍山昂平的滑翔傘區域，駕駛一架Niviuk Artik R滑翔傘獨自起飛，飛行約23分鐘後準備降落時，滑翔傘墜落草地，飛行員受傷昏迷。