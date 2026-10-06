啟德醫院首日投入服務 市民讚設備新穎盼改善交通

啟德醫院昨日起分階段投入服務，位於專科門診大樓的家庭醫學綜合中心率先提供門診服務，首日約有290名病人預約應診。不少前來求診的市民表示，新醫院看診流程順暢，環境整潔舒適；惟亦有市民認為，醫院的交通便利程度不及伊利沙伯醫院。有議員關注不少街坊仍不熟悉前往啟德醫院的交通安排，建議政府聯同關愛隊加強宣傳交通資訊，並在伊利沙伯醫院服務逐步遷往啟德醫院的初期，安排接駁專車方便市民往返。 啟德醫院首階段由專科門診大樓及腫瘤科大樓率先啟用。啟德醫院行政總監張復熾表示，醫院首日運作十分順暢，「病人沒有特別投訴，大致都掌握如何來醫院；未有太大問題，僅有一兩位原應前往伊利沙伯醫院抽血的病人誤到啟德。」目前醫院的家庭醫學綜合中心每日提供350個普通科門診(街症)名額，昨早有約290多人完成預約再到場求診。

張復熾續稱，隨着醫院運作漸趨平穩，院方將於10月26日開展下一階段服務，包括引入外科、神經外科及臨床腫瘤科部分舊症門診，預計屆時每日求診人次增至約500。至11月12日，病人數目最多的內科服務亦會陸續遷入，預計到年底每日求診量將進一步提升至約1,800人次。他又指，啟德家庭醫學綜合中心已預留空間作日後擴展服務之用，未來會因應運作情況，按機制適時增加人手及街症服務名額。

市民提早「探路」方便覆診 由於啟德醫院為全新醫院，不少市民仍須熟習前往路線。有市民昨特地陪同父親乘搭22M號巴士到場「探路」，為父親本月底轉到該院覆診作準備，他讚賞新醫院設備新穎，但坦言伊利沙伯醫院的巴士路線較多，所以交通相對更方便。另有病人透過手機應用程式「HA Go」預約即日診症。他指，整個看診過程僅花費約40多分鐘，效率令人滿意，加上現場大批工作人員引導協助，整體求診體驗相當順暢便利。 醫務衛生局長盧寵茂昨午前往啟德醫院視察，在會見傳媒時透露，親自體驗公共交通前往該院的過程，指由金鐘政府總部出發，步行至金鐘站乘坐港鐵，其後在紅磡轉車到啟德站，之後再轉乘一程巴士抵達啟德醫院，總花了約50分鐘，認為整段行程相當方便。但他指，新醫院坐落於新地點，理解市民需要時間適應新環境及交通路線。

楊永杰：建覆診彈性機制 現時多個地區已增設直達啟德醫院的巴士路線，惟部分路線在開辦初期班次較疏，約每半小時才有一班車。立法會議員楊永杰表示，期望當局未來能將班次加密至10至15分鐘一班。針對伊利沙伯醫院的服務將逐步搬遷至啟德醫院，部分病人憂慮過渡期間會「去錯醫院」而延誤覆診。楊永杰建議，醫管局在搬遷初期安排接駁專車往返兩院，並建立彈性機制，讓因去錯醫院而錯過預約期的病人能獲得優先重新預約。