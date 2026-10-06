蔡天鳳案｜蔡母供稱鄺球拒還物業「要打要殺」無可能贈送加多利山單位予鄺家

大埔龍尾村蔡天鳳肢解案在高等法院續審。第一位證人、蔡母張燕花昨供稱，蔡天鳳和鄺港智離婚後，兩家一直維持良好關係，直至計劃出售何文田加多利山單位時，鄺父鄺球不願交出物業、「要打、要殺」，關係開始破裂。她又稱，蔡家一直對鄺家「有求必應」，惟指對方未付出一分一毫，「一罐奶粉都冇買過」，反而蔡天鳳第二任丈夫譚方駿一家對蔡很好，包括出資助購買涉及今次案件的加多利山單位。 蔡天鳳案昨在高等法院踏入第三日審訊，身穿黑色西裝外套的張燕花供稱，與第一任丈夫在1994年誕下蔡天鳳，兩人不久後離婚，張再結識到現任丈夫蔡楚生，蔡天鳳之後改跟繼父姓氏，並有兩名同母異父妹妹；又形容丈夫把蔡視如己出，即使對方之後轉到海南經商，每月仍然會給予過百萬元生活費。

蔡天鳳中學就讀弘爵國際學校，張憶述蔡15歲時首次帶同學鄺港智回家，至17歲兩人開始拍拖，鄺隨後在18歲時遷入蔡家，蔡不久後便懷孕。張提到蔡十分擔心，她遂問鄺如何處理，鄺回應稱非常愛其女兒，張最終認為既然兩人相愛便應誕下嬰兒，由她代為照顧。張又供稱，鄺曾稱一家人居於九龍塘，並知悉父親鄺球是的士司機、哥哥鄺港傑與母親李瑞香均無業，但她本人未曾登門到訪。 蔡母：全家都係使我個女嘅錢 及至2014年蔡誕下第二胎，張表示當時出資讓蔡和鄺遷入寓所對面的新居，並聘請外傭照顧他們。控方資深大律師莎樂問到張燕花如何看鄺家的經濟狀況，張回應稱「梗係冇錢啦」，又指對方「一罐奶粉都冇買過」、「一蚊錢都冇俾過自己個孫。」張表示，蔡2015年中學畢業後在香港大學修讀金融課程，形容她善於投資，又獲繼父提供過千萬元作投資，主要收入來源為投資和股票收益，鄺則無業。同年蔡鄺感情破裂，但表明「再見亦是朋友」，雙方之後有保持聯絡，兩家人亦維持良好關係。

不過，張形容只有蔡家對鄺家「有求必應」，對方卻是一餐茶都沒有請過，「全家都係使我個女嘅錢。」她知悉鄺港智被控盜竊罪要在2015年出庭，但不知何時上庭，又引述對方回應案件指「搞掂咗」。同年年底，蔡天鳳開始與譚方駿拍拖，張表示譚家富有及對她女兒很好，翌年兩人舉行婚宴，但因蔡鄺離婚手續未辦妥故未有註冊結婚。她補充，蔡、鄺、譚3人求學時間已經認識，譚亦曾在2013年到張家。

物業登記鄺球名下 免繳900萬印花稅 蔡譚舉行婚宴後，張稱譚父譚澤均贈送荔枝角曼克頓山一間價值約4,200萬元的物業給蔡，至2019年蔡購入何文田加多利山一個單位。張透露買樓費用同樣來自譚家，目的是供與鄺所生的兩名子女入住和投資，李瑞香後來亦搬入單位同住；蔡譚兩人就幾乎每日到單位探望蔡鄺兩名子女，待子女入睡後才離開單位。張補充，由於蔡名下已有曼克頓山物業，與鄺家商討後決定把加多利山單位登記在鄺球名下，以免繳付900萬元印花稅。

被問到蔡購入加多利山單位是否想送給鄺球時，張否認並稱「(鄺家)全家都食我哋，仲點會送層樓俾佢哋」，又透露鄺球曾承諾當蔡要求交出單位時便會立即配合。她供稱，2022年6月蔡鄺的次女轉到屯門讀書，考慮到加多利山往屯門車程逾1小時，蔡希望出售加多利山搬到屯門，為女兒爭取更多睡覺時間。惟蔡向鄺透露決定時隨即吵架，形容對方當時「要打、要殺」，更表明不願交出物業，兩家關係開始破裂。蔡之後勸鄺港智回港遊說父親賣樓，但鄺港智繼續向她索取金錢投資炒賣鐘錶生意，張當時表明「攞咗咁多，唔可以再攞啦」，鄺港智不滿，蔡隨後亦與丈夫決定不再投資。

張並供稱，最初是聘請司機接送子女出入加多利山，但李瑞香指控司機偷竊及要請長假全家旅行，要求蔡聘請鄺港傑為司機。張提到，蔡當時不願長期聘用鄺港傑，但對方堅稱當時失業，「你俾我做，做得唔好先炒(我)」，最終2023年1月起任司機。 另外，控方在傳召蔡母作供前讀出雙方承認事實，指法醫在一大一小湯煲內，分別發現蔡的人頭、肉塊及頭髮，兩個煲內均有煮熟的青紅蘿蔔；檢驗蔡的屍體沒有發現她濫藥，以及根據閉路電視紀錄，顯示鄺球和鄺港傑曾18次到訪涉案村屋單位。

鄺港傑、鄺球及鄺港智各被控一項謀殺罪及一項阻止合法埋葬屍體罪，控罪指3人在2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，以及於同年2月21日至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。案件今日繼續，張燕花將繼續作供。