張宇人被指抹黑訴苦護士「扮工會」　李家超：聘請護士本地優先

特首李家超今日（6日）早上出席行政會議前見記者。李家超指，香港首份五年規劃已公布了三星期，政府努力介紹其意義和重要性，特別是如何惠及市民分享發展紅利。明日（7日）起一連三日，立法會將合併辯論五年規劃及施政報告議案，市民可從中了解五年規劃的意義和重要性。

至於大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，本月底將向行政長官提交報告，據報至少兩名首長級官員已被部署處理行政問責。李家超指大火後已成立3個工作小組，表明一些改革措施是刻不容緩，部分工作已進行。他亦指，政府已作一系列部署，會根據獨立委員會報告內容在短期內作詳細改革並追究責任。