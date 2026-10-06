張宇人被指抹黑訴苦護士「扮工會」　李家超：聘請護士本地優先

特首李家超今日（6日）早上出席行政會議前見記者。李家超指，香港首份五年規劃已公布了三星期，政府努力介紹其意義和重要性，特別是如何惠及市民分享發展紅利。明日（7日）起一連三日，立法會將合併辯論五年規劃及施政報告議案，市民可從中了解五年規劃的意義和重要性。
至於大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，本月底將向行政長官提交報告，據報至少兩名首長級官員已被部署處理行政問責。李家超指大火後已成立3個工作小組，表明一些改革措施是刻不容緩，部分工作已進行。他亦指，政府已作一系列部署，會根據獨立委員會報告內容在短期內作詳細改革並追究責任。
赤柱One Stanley鋼筋質量事件 強調依法嚴厲處理
有關赤柱豪宅One Stanley被指主鋼筋數目大幅短缺問題，李家超指屋宇署正調查個案，會依法嚴厲處理，他現時暫不評論個案，惟強調政府重視施工質素，會檢視專業人員有否監督等。他指政府必然嚴格執法，已要求發展局監督個案調查，嚴懲違規人員。
另外，近期護士畢業生搵工困境成焦點。《施政報告》公布後翌日，有市民於電台聯播節目「烽煙」向李家超表示其就讀護理系的女兒畢業後一直失業，質疑醫管局保留名額聘請內地護士，未有聘用本地人手，行會成員張宇人及後訪問中指控訴苦護士是「工會扮人打電話」引發爭議。
李家超回應政府招聘政策一直以本地人才優先，從醫管局現有數字所見99.8%為本地護士，反映明確落實本地人才優先政策。他說護士需求除體現在公營醫療體系，亦有安老、復康等。目前，40%護士在公營醫療體系任職，60%在其他崗位工作。從2025/26年度數據可見，每年約4000名護士畢業生，當中2500人應徵醫管局崗位，佔27.5%，即逾4分1人應徵醫管局以外崗位，醫管局目前仍有3000多個護士空缺，護士畢業生可申請。他強調護士需求長期存在，政府會繼續按醫療服務需要，與醫護界、學界交流意見。他又指，無論任何行業都存在個別人士畢業後未能即時獲聘的情況，社會對此亦可能存在不同討論。