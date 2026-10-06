陳學鋒批公屋富戶政策逼躺平　倡「先租後買」允許20年後購買現居單位

房屋局局長日前提出未來十年公營房屋、資助出售房屋及私樓的供應比例調整為「4:3:3」，並指當局正深入調研，不排除推出「租置2.0」或全新替代方案。立法會議員陳學鋒今早(6日)在電台節目直言，現行公屋富戶政策本末倒置，很多年輕一代都願意同父母同住，但往往因出社會工作導致家庭入息超標，導致許多居民索性「躺平」不加薪升職。若青年選擇搬離，屋邨便只剩下老人家獨居，造成屋邨老齡化問題嚴重。此外，隨着樓宇老化維修與財政負擔必然加劇，因此租置計畫是一個較平衡的方案，能解決政府庫房收入等問題。
促請當局擬定綜合管理模式
陳學鋒期望租置調研進度越快越好，特別提醒政府須汲取教訓，解決屋邨管理「三個和尚冇水飲」的弊端，過往因業主立案法團、房屋署及領展或拆售商場管理方各自聘用管理公司，權責不清導致維修保養無人理會，促請當局重推前擬定綜合管理模式。他又建議推行「先租後買」機制，允許基層家庭在租住公屋約20年後，直接購買現居單位。在定價策略上則以居民實際負擔能力為基準，若住戶已具備繳納「雙倍租金」的條件，將該筆租金轉化為供樓款項，並乘以20年計算，單位售價約落在80萬至100萬港元之間。
梁子穎：不認同置業階梯種類太多造成重疊
立法會議員梁子穎在同一節目表示，不認同有關置業階梯種類太多可能造成重疊的言論，反而認為現時置業種類太少。當前本港市民在置業階梯中間層面臨雙重阻礙：一是入息剛好超出公屋上限、但屢次抽籤居屋均告落空的基層；二是入息超出居屋上限、卻無力負擔高昂私樓的中產人士。對此，他提出3項具體建議，包括重推乙類公屋，為超出常規公屋入息上限的群體提供租金水平略高的公營租住單位；建議政府與港鐵協調，要求港鐵發展物業時撥出價格相對較低的低層單位轉作首置盤；以及針對40歲以下青年，由政府推出租金略高於公屋的特定單位，並將部分租金撥作定向儲蓄基金，協助年輕人累積首期資金，日後銜接居屋或私人市場。