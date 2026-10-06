內地旅客維港禁飛區航拍煙花稱「不用申報」　民航處跟進

十一維港煙花匯演吸引約38萬市民及遊客觀賞。期間一名為攝影博主的內地旅客涉未經許可下於山頂放無人機，飛越維港拍攝煙花匯演，將影片上傳至社交平台炫耀。有網民留言指維港屬限制飛行區，但博主囂張稱不用申報。民航處表示正按既定程序跟進個案，違規者最高可罰10萬元及監禁兩年。

據報該影片由小紅書帳號「Su FAN.」上載，用戶個人資料自我介紹為19歲男子來自雲南昆明，是一名攝影師及攝影博主，他趁煙花匯演期間，於太平山山頂起飛DJI MAVIC 4 PRO無人機，直飛維港上空高空拍攝煙花匯演。博主將影片上載小紅書，標題稱「飛躍維港上空 拍下世界第一夜景煙花」，片中更加上字幕分享飛行技巧，如何在夜間起飛無人機拍攝煙花，影片展示多段從高空俯瞰清楚拍到煙花匯演的場面。有網民留言指維港屬限制飛行區，質疑博主違法，惟他回應「我讓飛的」，甚至表示「不用報」。言論隨即惹大量網民狠批，事主最終刪除相關帖文及影片。

維港兩岸及太平山屬指定禁飛區

維港兩岸、海面空域及太平山一帶，屬指定無人機禁飛區。十一前夕，警方已透過社交平台警示，嚴禁未經授權於維港限制區放機，更聯同民航處於中環、灣仔、尖沙咀鬧市派發單張，宣傳《小型無人機令》，提醒大眾切勿違規。

民航處表示正按既定程序跟進個案，又指為保障航空及公眾安全，操作小型無人機必須符合《小型無人機令》下的各項規管要求和操作規定，若無人機活動超出相關標準操作規定及/或在限制飛行區內操作無人機，則屬進階操作，必須事先獲得民航處及/或有關當局的許可。觸犯《小型無人機令》一經定罪，最高可被罰款港幣100,000元及判監禁2年。