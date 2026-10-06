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出版：2026-Oct-06 11:11
更新：2026-Oct-06 11:11

內地旅客維港禁飛區航拍煙花稱「不用申報」　民航處跟進

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十一國慶維港煙花匯演期間一名內地攝影博主涉未經許可下於山頂放無人機，飛越維港拍攝煙花匯演，將影片上傳至社交平台炫耀(小紅書)

十一國慶維港煙花匯演期間一名內地攝影博主涉未經許可下於山頂放無人機，飛越維港拍攝煙花匯演，將影片上傳至社交平台炫耀(小紅書)

十一維港煙花匯演吸引約38萬市民及遊客觀賞。期間一名為攝影博主的內地旅客涉未經許可下於山頂放無人機，飛越維港拍攝煙花匯演，將影片上傳至社交平台炫耀。有網民留言指維港屬限制飛行區，但博主囂張稱不用申報。民航處表示正按既定程序跟進個案，違規者最高可罰10萬元及監禁兩年。

十一國慶維港煙花匯演期間一名內地攝影博主涉未經許可下於山頂放無人機，飛越維港拍攝煙花匯演，將影片上傳至社交平台炫耀(小紅書) 十一國慶維港煙花匯演期間一名內地攝影博主涉未經許可下於山頂放無人機，飛越維港拍攝煙花匯演，將影片上傳至社交平台炫耀(小紅書) 十一國慶維港煙花匯演期間一名內地攝影博主涉未經許可下於山頂放無人機，飛越維港拍攝煙花匯演，將影片上傳至社交平台炫耀(小紅書) 十一國慶維港煙花匯演期間一名內地攝影博主涉未經許可下於山頂放無人機，飛越維港拍攝煙花匯演，將影片上傳至社交平台炫耀(小紅書) 十一國慶維港煙花匯演吸引約38萬市民及遊客觀賞。(中通社) 十一國慶維港煙花匯演吸引約38萬市民及遊客觀賞。(中通社) 十一國慶維港煙花匯演吸引約38萬市民及遊客觀賞。(中通社) 十一國慶維港煙花匯演吸引約38萬市民及遊客觀賞。(中通社) 十一國慶維港煙花匯演吸引約38萬市民及遊客觀賞。(中通社) 十一國慶維港煙花匯演吸引約38萬市民及遊客觀賞。(中通社)

片中加上字幕分享飛行技巧

據報該影片由小紅書帳號「Su FAN.」上載，用戶個人資料自我介紹為19歲男子來自雲南昆明，是一名攝影師及攝影博主，他趁煙花匯演期間，於太平山山頂起飛DJI MAVIC 4 PRO無人機，直飛維港上空高空拍攝煙花匯演。博主將影片上載小紅書，標題稱「飛躍維港上空 拍下世界第一夜景煙花」，片中更加上字幕分享飛行技巧，如何在夜間起飛無人機拍攝煙花，影片展示多段從高空俯瞰清楚拍到煙花匯演的場面。有網民留言指維港屬限制飛行區，質疑博主違法，惟他回應「我讓飛的」，甚至表示「不用報」。言論隨即惹大量網民狠批，事主最終刪除相關帖文及影片。

維港兩岸及太平山屬指定禁飛區

維港兩岸、海面空域及太平山一帶，屬指定無人機禁飛區。十一前夕，警方已透過社交平台警示，嚴禁未經授權於維港限制區放機，更聯同民航處於中環、灣仔、尖沙咀鬧市派發單張，宣傳《小型無人機令》，提醒大眾切勿違規。

民航處表示正按既定程序跟進個案，又指為保障航空及公眾安全，操作小型無人機必須符合《小型無人機令》下的各項規管要求和操作規定，若無人機活動超出相關標準操作規定及/或在限制飛行區內操作無人機，則屬進階操作，必須事先獲得民航處及/或有關當局的許可。觸犯《小型無人機令》一經定罪，最高可被罰款港幣100,000元及判監禁2年。

在《小型無人機令》下，民航處會繼續與警方緊密合作，加強宣傳，並透過多方面的工作包括跟進個案等執行《小型無人機令》。如發現有任何違規行為，均按照既定程序跟進，以保障航空及公眾安全。

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