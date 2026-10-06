蔡天鳳碎屍案｜蔡母張燕花庭上睹愛女CCTV片段大哭：呢家人恩將仇報(持續更新)

蔡天鳳與母親張燕花

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，三人否認謀殺罪，鄺港傑及鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球不承認阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(6日)踏入第10日審訊，蔡天鳳母親張燕花繼續作供，提及蔡天鳳和鄺球就出售加多利山單位引發爭執致關係惡化的經過。鄺球聽取張燕花作供時不時皺眉，搖頭及冷笑。

蔡天鳳母親張燕花昨日提及蔡天鳳購入何文田加多利山單位時，為節省900多萬元印花稅，把單位登記在鄺球名下，鄺球表明他隨時都願意交出單位，及後蔡天鳳希望安排兒女轉校屯門，欲搬往該區方便上學，故提出賣樓。 蔡母：鄺球拒賣樓「打阿囡」 揚言「你夠膽，我殺咗你全家」 張燕花今日憶述指，2022年6月起蔡天鳳及鄺球就賣樓事宜爭執，要求鄺球簽署售樓授權書以便賣樓。惟鄺球「好嬲」起初拒簽，稱「賣樓就殺死你」，「呢層樓唔俾賣」，更態度兇惡打蔡天鳳，「真係有打阿囡，鬧囉，要打要殺」，但指自己不在場，是女兒告訴她這件事。

張燕花指，當時鄺球及鄺港智兩人都不願意賣樓，張燕花便在2022年9月致電兩人指：「你哋全家都知道呢層樓係呀囡」。鄺球起初表明不願售樓，「呢層樓唔畀賣！」，十分兇惡地說：「如果賣呢層樓，就係講打講殺嗰隻囉。」、「你夠膽，我殺咗你全家」。張燕花回覆她唯有「走法律程序，法庭見。」，又指「大家就反面㗎啦」，最終鄺球在2022年10月願意簽署售樓授權書。

蔡內地物業及勞斯萊斯 亦登記鄺球名下 控方播放張燕花與蔡天鳳2022年10月的語音訊息，蔡提及「大陸屋，車、錶都畀咗佢」，張燕花指「大陸屋」是在海南的物業由蔡天鳳購買，同樣登記在鄺球名下，後來雙方因加多利山單位爭執，蔡亦打算出售海南物業，鄺球亦一度不願賣出，惟他先簽海南物業的售樓授權書，最終在2022年12月成交，蔡天鳳收回售樓款項，其後張表明或告上法庭，鄺球最終亦簽署加多利山單位的售樓授權書。 張燕花指，蔡因為鄺港智聲稱要在內地做生意，便在深圳購入一輛黑色七人車及一輛勞斯萊斯汽車，讓鄺「值錢就賣出去」，但兩車均登記在鄺球名下，其中七人車已賣出，款項歸蔡所有。鄺港智解釋「用唔到自己名」，張稱「我冇問咁多」。後來蔡與鄺球爭執，故她向女兒稱「該收嘅嘢就收返嚟」。被問何要以鄺球名義於內地買樓和車，張解釋「所有嘢都係借佢哋嘅名」、「有着數，投資呢啲嗰啲，聽佢講咁賺錢就要賣啦嘛，佢賣得到就攞去賣，錢就畀啊女」。

蔡斥鄺球「賊老頭」 指鄺家「咁嘅生活都不知道多謝我」 庭上繼續播放張燕花與蔡天鳳的語音訊息，蔡形容鄺球是「賊老頭」，「要錢講工人服侍，有事冇事搵司機，賊老頭，我養佢仔，我養佢同佢媽⋯⋯佢真係過嚟打我」，蔡亦不滿鄺家「做埋啲小動作，又唔珍惜，兩個小孩一毛錢都不會賺」，張解釋鄺家不懂得感恩，「兩個小孩」意指鄺港傑及鄺港智。蔡更指「正常人都會多謝，有咁嘅生活卻唔知道多謝我」，張指鄺家認識蔡後的生活不同「有兩個工人服侍，有專人司機，靚衫靚手袋，又有錢用」。

張供稱，鄺母李瑞香一直向蔡天鳳的子女「背後講阿囡壞話」，當中指「媽咪（蔡）神經病」。蔡指若鄺家向蔡天鳳子女傳達蔡正面的形象「咁養佢都值」，更指「同我養兩個孩子，阿媽（蔡）真係好，工作辛苦，如果咁教我孩子，我養佢都值，呢種人唔知感恩」。 庭上播蔡天鳳片段 蔡母嚎哭需休庭 庭上及後播放帶人到加多利山住宅睇樓的CCTV片段，張當場嚎哭稱「唔想睇」，法庭隨即暫時休庭待張平撫心情。張稱「我個囡真係好孝順好乖㗎，我好後悔，佢信錯人，善良畀錯人，呢家人真係恩將仇報」，控方表示不會再播放有關影片，期間在旁聽席上的蔡父則眼泛淚光，鄺球及鄺港智表現平靜，鄺港傑則不斷抹面。

案件編號：HCCC198/2025