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出版：2026-Oct-12 07:00
更新：2026-Oct-12 07:00

上環廣福祠｜建於1856年促成建立東華醫院 非一般屋脊陶塑

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上環廣福祠｜建於1856年促成建立東華醫院 非一般屋脊陶塑

上環廣福祠｜建於1856年促成建立東華醫院 非一般屋脊陶塑

落葉歸根，是中國人的傳統價值和生命哲學。無論飄泊多久，成就多大，落葉終要歸根。今年1月被列為法定古迹的上環廣福祠，正是為了實現同胞魂歸故里的心願而建。

廣福祠後來更成為香港第一間華人醫院「東華醫院」的起點。這裏所記載的，不單是一股血濃於水的鄉情，亦見證着早期華人在殖民管治社會同舟共濟的守望。

文章出處：「當代中國」網站

廣福祠又名「百姓廟」 供奉客死異鄉亡靈

相比很多現代祠廟，上環廣福祠的規模顯得袖珍。不過，這間小小的「百姓廟」，卻對香港歷史有着非比尋常的意義。

20世紀初，不少人離鄉別井來港謀生。眼見客死異鄉的同胞，只能在同鄉幫忙下草草殮葬，一班華人紳商於是集資興建廣福祠，供奉離世者的靈牌，讓這些無主孤魂有個棲身之所，靜候家人將他們帶返故鄉，落葉歸根。

由於安放於此的靈牌包含了各種姓氏，而且不收分文，令廣福祠得到「百姓廟」的稱號。

那麼，一間供奉亡靈的義祠，如何打開東華醫院成立的契機，推動華人醫療變革？

2026年1月，政府刊憲把上環廣福祠和西營盤的舊贊育醫院主樓列為法定古迹，令香港法定古蹟的數目增至138個。（圖片來源：發展局） 上環廣福祠前廳屋脊上的石灣陶塑。（圖片來源：發展局） 廣福祠第一進正脊上的石灣陶塑脊飾，由佛山石灣吳奇玉店於光緒乙未年（1895年）燒製。 OurChinaStory HongKong heritage KwongFookTsz4 x2 根據古物古蹟辦事處介紹，廣福祠主要以青磚和花崗石建成，正門上方掛有額刻「廣福慈航」的花崗石匾，而正門楹聯則記載了重建的事迹。（圖片來源：發展局） 根據東華三院資料，早期華人大都不習慣到西醫院治病，亦對於家中離世有忌諱，令廣福祠漸漸成為病危和去世華人的停留之地。（圖片來源：東華三院）

廣福祠贈醫施藥 垂死病人在此倒數生命

原來早期的廣福祠不僅供奉無主孤魂，還曾贈醫施藥，收容孤苦。久而久之，這裏漸為垂死病人倒數生命之地；甚至在他們死後，棺柩依然堆積在此，等待親人認領。

然而，受疾病與死亡籠罩，廣福祠開始變成病菌的溫床，衛生惡劣。在媒體報道下，殖民政府意識到建立華人醫院的必要，最終促成東華醫院於1870年誕生，開啟了香港華人醫療的新紀元。

自1856年落戶太平山街以來，廣福祠已走過170年歲月，今年（2026年）1月更被列為法定古迹。不過現在大家所見的廣福祠，是1895年重建的第二代建築。

圖為1970年代的廣福祠。（圖片來源：香港大學圖書館） 1880年的港島太平山街唐樓林立，屋舍依山而建。這一帶在香港開埠初期治安久佳，後來政府在附近設置了軍營和警署，治安改善，漸趨太平，「太平山」的名字就是由此而來。（圖片來源：古物古迹辦事處） 廣福祠正門旁邊的碑石記載廣福祠義借土地予保良局。（古物古蹟辦事處） 廣褔祠位於香港島太平山街40號 每年清明節，東華三院董事局都會前往廣福祠參拜。（圖片來源：東華三院）

廣福祠屋脊石灣陶塑 取材自《封神演義》

回溯歷史，1894年香港鼠疫爆發，太平山街成為重災區，殖民政府為了遏止疫情「洗太平地」，第一代廣福祠因而被拆卸。

翌年（1895年）重建的第二代廣福祠，採用三進兩院一開間的佈局，前廳屋脊上可見精緻的石灣陶塑，陶塑取材自《封神演義》故事，旁邊一對鰲魚和獅子尤為顯眼，為這座百年古迹增添了無比神采。

雖然廣福祠的主神為地藏王菩薩，但走進祠廟，發現這裏同時供奉了濟公、綏靖伯、太歲等，部分源自受市區重建影響而被清拆的廟宇，讓神明能繼續領受香火。

由於廣福祠與東華醫院的成立密不可分，所以時至今日，每到清明節，東華三院的董事都會前往旗下管理的廣福祠、文武廟及東華義莊等參拜，慎終追遠。

百多年後，太平山街變化很大，殖民舊地早已回歸。當年離鄉別井的孤旅，大多已在這片土地落地生根。香港不再是那段「借來的時間，借來的地方」，而是幾代人共同努力撐起的家園。而廣福祠盛載那份患難與共的鄰里守望，穿越百載，至今歷久彌新。

廣福祠地址

香港太平山街40號

廣福祠開放時間

8︰00-17︰00

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