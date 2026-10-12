上環廣福祠｜建於1856年促成建立東華醫院 非一般屋脊陶塑

20世紀初，不少人離鄉別井來港謀生。眼見客死異鄉的同胞，只能在同鄉幫忙下草草殮葬，一班華人紳商於是集資興建廣福祠，供奉離世者的靈牌，讓這些無主孤魂有個棲身之所，靜候家人將他們帶返故鄉，落葉歸根。 由於安放於此的靈牌包含了各種姓氏，而且不收分文，令廣福祠得到「百姓廟」的稱號。 那麼，一間供奉亡靈的義祠，如何打開東華醫院成立的契機，推動華人醫療變革？

廣福祠贈醫施藥 垂死病人在此倒數生命 原來早期的廣福祠不僅供奉無主孤魂，還曾贈醫施藥，收容孤苦。久而久之，這裏漸為垂死病人倒數生命之地；甚至在他們死後，棺柩依然堆積在此，等待親人認領。 然而，受疾病與死亡籠罩，廣福祠開始變成病菌的溫床，衛生惡劣。在媒體報道下，殖民政府意識到建立華人醫院的必要，最終促成東華醫院於1870年誕生，開啟了香港華人醫療的新紀元。 自1856年落戶太平山街以來，廣福祠已走過170年歲月，今年（2026年）1月更被列為法定古迹。不過現在大家所見的廣福祠，是1895年重建的第二代建築。

廣福祠屋脊石灣陶塑 取材自《封神演義》 回溯歷史，1894年香港鼠疫爆發，太平山街成為重災區，殖民政府為了遏止疫情「洗太平地」，第一代廣福祠因而被拆卸。 翌年（1895年）重建的第二代廣福祠，採用三進兩院一開間的佈局，前廳屋脊上可見精緻的石灣陶塑，陶塑取材自《封神演義》故事，旁邊一對鰲魚和獅子尤為顯眼，為這座百年古迹增添了無比神采。 雖然廣福祠的主神為地藏王菩薩，但走進祠廟，發現這裏同時供奉了濟公、綏靖伯、太歲等，部分源自受市區重建影響而被清拆的廟宇，讓神明能繼續領受香火。

由於廣福祠與東華醫院的成立密不可分，所以時至今日，每到清明節，東華三院的董事都會前往旗下管理的廣福祠、文武廟及東華義莊等參拜，慎終追遠。 百多年後，太平山街變化很大，殖民舊地早已回歸。當年離鄉別井的孤旅，大多已在這片土地落地生根。香港不再是那段「借來的時間，借來的地方」，而是幾代人共同努力撐起的家園。而廣福祠盛載那份患難與共的鄰里守望，穿越百載，至今歷久彌新。 廣福祠地址 香港太平山街40號 廣福祠開放時間

8︰00-17︰00