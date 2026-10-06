十大傑青名單揭盅 蔡俊彥膺殊榮：冀為社會傳遞正能量

「十大傑出青年選舉2026」今日（6日）公布結果，本屆共有9位來自體育、醫療、教育及社會服務等領域的傑出青年獲選，包括港隊男子劍擊代表蔡俊彥、騎師何澤堯，以及首席物理治療師陳效民等。

蔡俊彥走過低潮登上「世一」：樂觀靠後天養成

香港首位花劍世錦賽冠軍蔡俊彥，曾遭遇東京奧運失利，其後更以一名之差無緣巴黎奧運。然而，他在挫折中積極調整心態、尋求突破，最終登上世界排名第一，去年接連勝出上海大獎賽、亞洲劍擊錦標賽及世界劍擊錦標賽，成為香港史上首位世界劍擊錦標賽金牌得主，並於剛落幕的名古屋亞運奪得兩面銀牌。

蔡俊彥分享獲選感言時坦言，數年前曾獲提名但未獲選，如今終獲肯定。他特別感謝家人、教練及隊友陪伴度過逆境。他強調，成為優秀運動員必須具備樂觀心態，但樂觀並非天生，而是靠後天的練習與習慣累積而成。他期望未來能盡公眾人物的責任，為社會傳遞更多快樂與正能量。