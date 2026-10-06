十大傑青名單揭盅 蔡俊彥膺殊榮：冀為社會傳遞正能量

「十大傑出青年選舉2026」今日（6日）公布結果，本屆共有9位來自體育、醫療、教育及社會服務等領域的傑出青年獲選，包括港隊男子劍擊代表蔡俊彥、騎師何澤堯，以及首席物理治療師陳效民等。
本屆選舉以「睿見耀光 匯傑領航」為主題，獲選9位傑青包括2位現役香港運動員、1位校長、1位科學家、1位人道工作牙醫、1位專科醫生、1位物理治療師、1位音樂治療師，以及1位青年活動領袖。
蔡俊彥走過低潮登上「世一」：樂觀靠後天養成
香港首位花劍世錦賽冠軍蔡俊彥，曾遭遇東京奧運失利，其後更以一名之差無緣巴黎奧運。然而，他在挫折中積極調整心態、尋求突破，最終登上世界排名第一，去年接連勝出上海大獎賽、亞洲劍擊錦標賽及世界劍擊錦標賽，成為香港史上首位世界劍擊錦標賽金牌得主，並於剛落幕的名古屋亞運奪得兩面銀牌。
蔡俊彥分享獲選感言時坦言，數年前曾獲提名但未獲選，如今終獲肯定。他特別感謝家人、教練及隊友陪伴度過逆境。他強調，成為優秀運動員必須具備樂觀心態，但樂觀並非天生，而是靠後天的練習與習慣累積而成。他期望未來能盡公眾人物的責任，為社會傳遞更多快樂與正能量。
何澤堯克服嚴重傷患繼續追夢
本港頂級騎師何澤堯曾夥拍馬王「金鎗六十」創下多項賽馬紀錄，並於2023年成為首位榮獲國際騎師錦標賽總冠軍的華人騎師。在輝煌成就背後，他曾遭遇嚴重傷患，憑藉堅毅意志及各界支持成功重返賽場，繼續追夢，更獲選為傑出青年。何澤堯表示，盼能將自身經驗傳承予年輕騎師，積極服務社會，並藉此勉勵香港年輕人，「當你找到目標，就要堅持、勇往直前」。
另一位傑青得主、首席物理治療師陳效民出身基層，中學時期已立志投身物理治療。然而，他曾因學業壓力過大而犯錯，高考英文科亦不合格，令夢想一度遙不可及。幸得兄長鼓勵，他決心重讀中七，克服重重難關，最終如願成為物理治療師。陳效民表示，希望以自身經歷指引他人，並寄語年輕人要「敢於夢想，勇於出發」，找到人生方向後將這份力量繼續傳承。