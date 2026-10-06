調查：香港開心指數微跌至5.87分　43.7%受訪者呈中度至嚴重抑鬱症狀

香港開心D於今年7月29日至8月14日期間透過線上問卷形式，成功收集1,039份有效問卷。研究發現，今年「整體開心指數」在10分滿分中有5.87分，比去年5.95分輕微下跌。若以近年走勢觀察，自2024年起港人幸福感整體呈緩步上行的趨勢。數據亦顯示，自評精神健康狀態首次成為決定港人開心與否的首要因素。雖然今年受訪者的自評精神健康狀態平均得5.87分，比去年微升；但根據PHQ-9抑鬱情緒量表進行評估，有高達43.7%的受訪港人呈中度抑鬱症狀至嚴重抑鬱症狀。

未婚 Y 世代最不開心 陷「三十未立，四十仍惑」 比較各世代幸福感，香港相隔一年再現「U型幸福曲線」，即年輕時較高、中年降至低谷、老年再回升，其中Y世代開心指數僅5.66分，低於Z世代(5.90分)、X世代(5.83分)及嬰兒潮世代(6.78分)。過去一般認為「Y世代不開心源自家庭夾心壓力」，但數據顯示，受訪的Y世代中僅有三分之一是家長，過半數為未婚或非照顧者。在經濟狀況無明顯差異下，未婚Y世代開心指數僅5.18分、人生滿意度5.13分，均大幅低於已婚家長的同齡者。此反映未婚Gen Y正面臨更深層困境，除了對經濟與社會現狀感到焦慮外，更陷入「三十未立，四十仍惑」的人生方向迷失感。

社區功能退化 現社區歸屬感危機 另外，港人在社區連結的各項表現大多只屬「一般」水平，當中表現最不理想的是「與鄰里社交互動」，在5分滿分中僅得2.65分。數據顯示，港人的社區歸屬感(3.13分)及社區信任度(2.81分)均屬一般水平，惟兩者與幸福感成直接正比。以「遺失錢包後獲陌生人完整歸還的可能性」來衡量社區信任，結果顯示認為歸還可能性極低者，其個人開心指數僅4.06分，相反認為可能性極高者的開心指數則大幅提升至6.91分。可見重塑鄰里互信與支援網絡亦是提升幸福感的關鍵。

專家團隊提3大建議 在個人與教育層面，「香港開心 D」專家團隊建議大眾重建健康作息，關顧身兼多重角色的Gen Y群體，並鼓勵市民走出螢幕，減少長期接收社交媒體負面資訊，加強現實生活中的人際互動，並強調數碼科技應作為生活輔助而非替代品，呼籲政府重視數碼科技發展規劃。在家庭支援方面，可結合個人、社區、商界及政府力量，鼓勵家長增加「不上線」的家庭時間，並建立社區支援網絡及推動家庭友善措施，政府亦應構築「以家為本」的跨部門發展藍圖。至於社區連結層面，團隊則建議機構及辦學團體開放空間作為社區「聚腳點」，鼓勵市民由簡單的一句問候和幫忙開始，重新建立鄰里互信與關心。