西九營運赤字增至9.98億　料2027年商業收入回流舒緩壓力

長期面臨財政困難的西九文化區管理局今日(6日)表示，受惠於門票與企業贊助收入各增三成，加上文創商品熱賣帶動零售收入倍增，整體收入增長理想；惟因應西九演藝中心開幕的前期準備及數碼科技應用，本年度基本營運開支為8.56億港元，未計折舊等成本的赤字亦從7.69億增至9.98億港元。局方強調，2027年為關鍵一年，屆時其他商業收入將開始回流，形成營運收入與商業發展收入兩大來源。在審慎控費與積極增收下，預測2024/25 至 2026/27三個財政年度的總營運赤字，仍能控制於政府設定的上限之內。

​西九文化區管理局向立法會提交文件顯示，營運收入按年增加1.23億元，增幅達19%，由2024/25財政年度的6.45億港元增至7.68億港元。增幅受惠於年內推出甚受歡迎的展覽和表演藝術節目增加門票收入，企業贊助收入亦錄得強勁增長，兩者按年各增加三成。 此外，特別展覽「古埃及文明大展—埃及博物館珍藏」的文創商品需求強勁，帶動整體零售收入按年增加超過一倍。商業租賃組合的出租率接近100%，商業租賃、場地租用及停車場收入合計與去年大致相若。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，今次展覽與過往有明顯分別，主要因為內容特別，首次直接與埃及最高層委員會合作，展品屬真正來自埃及的文物，加上設較多消費點，因而有更多人氣與收入。她透露，日後或會再引入其他與埃及相關的展覽及項目來港， 並以今次為經驗選擇展覽題材。日後類似展覽會在籌備初期同步規劃產品與宣傳，以發揮最大效益。 政府216億撥款本財年用完 政府216億港元一筆過撥款目前預計會在 26/27財政年度用完，銀行儲蓄資金減少，致2025/26財政年度利息收入由上年度的2.26億港元降至8,800萬港元。營運收入增長大致抵消跌幅，令該年度含利息的基本營運總收入錄得8.56億港元，與2024/25年度的8.71億港元大致相若。

馮程淑儀：2027年為關鍵一年 馮程淑儀表示，今年西九主要靠自身努力增加收入約七億多元，形容是「實實在在，辛辛苦苦苦賺返嚟」，而2027年是重要一年，開始有其他商業收入回流，「成日聽見西九赤字啊、無錢啊，咁今年我哋希望有一個全新嘅景象係呈現畀大家」。她強調，隨着西九開發規模擴大，營運開支必然增加，但收入亦持續上升。 她又指，該局目前正處於財務過渡期，在商業發展項目有序推展之際，會繼續透過善用西九國際化及產業化的優勢積極開源，認為目前開源政策、落實融資及推進區內商業發展項目的方向有良好進展。2027年隨著文化設施相繼落成開幕，加上寫字樓、住宅及酒店等商業發展逐步趕上，明年落成的藝術廣場大樓為西九帶來一筆保證租金，會產生穩定收入。

馮程淑儀又指，​票價並非永久凍結，管理局會視乎營運成本、市場負擔能力及外界反應適時進行檢討。特別展覽採取較具彈性的定價策略。

西九2區內住宅物業明年招標 馮程淑儀又提到，​政府於2024年7月批准有條件地放寬西九「加強財務安排」，容許管理局出售西九2區內的住宅物業。局方正加緊為2B區的住宅與商業項目籌備招標，預計將於明年上半年正式招標。 項目B總發展樓面面積為129,000平方米，其中項目住宅部分及零售餐飲設施部分的總樓面面積分別最多達108,500平方米及約20,000平方米。馮程淑儀表示，​零售、餐飲及消閒設施建成後將歸還西九文化區管理，住宅發展參數暫定為超過1,900個單位，並提供較多三房及四房的空間具體戶型組合會交由發展商視乎市場需求彈性調整。

至於2A區緊鄰高鐵香港西九龍站對面，規劃發展為一個結合酒店、商業及文創的綜合發展項目。馮程淑儀表示，酒店項目則仍在研究階段。西九龍範圍內現有酒店數目有限，僅九龍站上蓋兩間及中網城一間，附近其他酒店多屬較舊物業。西九有相關樓面面積可用作酒店用途，希望引入具藝術元素的特殊酒店，令整體體驗更接近度假，而非單純觀光。