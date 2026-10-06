等𨋢吸煙遭投訴拳打腳踢巴士司機致死　裝修工謀殺罪成判囚終身

一名裝修工人在淘大花園等升降機時吸煙，遭一名巴士司機以粗口責罵，他尾隨司機至平台向對方拳打腳踢，司機一度送院治理，翌日回家後開始嘔吐及昏迷，11日後不治。裝修工被控一項謀殺罪，4女3男陪審團今日(6日)在高等法院退庭商議逾4小時後，一致裁定被告謀殺罪成。法官張慧玲指，本案是一件悲慘的事件，被告背景良好卻干犯謀殺罪，依照法例判處終身監禁。

被告譚潤超(52歲)，裝修工人，被控於2023年10月1日，在香港謀殺何洛文。控方案情指，在2023年9月19日晚上11時許，被告在牛頭角淘大花園手持香煙等待升降機，事主在其身旁揚手投訴。兩人進入升降機後，被告怒視事主，又在事主離開後尾隨到平台，並突然出拳打事主左臉。被告之後繼續拳打事主，令事主倒地。被告再走向事主，多次腳踢事主的頭，被告之後離開現場。