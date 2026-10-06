新皇崗口岸｜「合作查驗」自助通道滿7歲市民即日起可登記用　出入境手續可縮至20秒

新皇崗口岸啟用在即，設有134條全新的「合作查驗」自助通道。入境處表示，年滿7歲的合資格香港居民即日起可登記使用自助通道，年滿14歲者更可一併登記「刷臉過關」服務，以毋須出示證件的方式辦理出境手續，估計完成港深兩地的出入境手續只需約20秒。海關在皇崗口岸亦首次採用「聯合一站式」車道，司機可在車上完成清關手續，私家車乘客則要到同層的出境或入境大堂辦理手續。 未滿18歲須父或母代登記 合作查驗自助通道設於港深分界線上，兩地出入境部門會各自管控其區域的通道範圍。旅客出境時，會由出境方在兩道閘分別收集旅客證件資料或容貌、指紋，再將資料傳送至入境方。新安排下，旅客使用自助通道只需排一次隊、檢查一次和核實身份一次，完成兩地出入境手續，過程只需約20秒，而整體通關時間亦由目前30分鐘減至約5分鐘。

新旅檢大樓的5樓出境和4樓入境大堂，各設有60個合作查驗自助通道。年滿7歲的香港居民，即日起可在入境處e-道流動應用程式、大樓5樓的合作查驗e-道登記處，以及合作查驗自助服務站登記使用服務，17歲或以下須由父、母或監護人代辦；年滿18歲者亦可即場在自助通道登記。 完成登記後，持有回鄉證並已登記內地快捷通道的香港居民，使用通道時只需使用香港身份證或回鄉證，年滿14歲者如持有回鄉證，可一併登記用新的「刷臉通關」服務，透過免出示證件模式用自助通道；持有雙程證的香港居民和內地旅客亦可登記使用自助通道。入境處提醒，旅客無論如何仍須攜帶符合兩地要求的有效旅行證件。

兩地傳統櫃位「肩並肩」毋須排兩次隊 未有登記自助通道的市民和旅客，亦可在出入境大堂各30個傳統櫃枱辦理手續。入境處助理處長汪奇稱，香港傳統櫃位與內地的傳統櫃位「肩並肩」，以出境為例，旅客辦理香港出境手續後，中間閘門隨即打開，讓旅客到內地管轄範圍辦理入境手續，毋須排兩次隊。

另外，香港海關同樣在新皇崗口岸首次使用「合作查驗、一次放行」通關模式，車輛進入聯合一站式通道後，司機要使用「信息採集一體機」進行清關程序。海關助理關長(邊境及港口)蔣依莉提到，司機放置證件後會同步量度體溫和識別臉容，數據將同時供5個部門查驗，包括香港海關、衞生署、入境處，以及深圳邊檢和海關，又稱「一體機」會自動調節高度，司機清關過程毋須落車，相信新模式下車輛從香港出境往深圳的流程，會由10分鐘減至2分鐘。

私家車乘客須取行李落車過關 至於私家車上的乘客，就要攜同行李落車往同層的離境或入境隨車查驗廳，每個廳各設7條自助通道，蔣依莉相信即使司機與乘客要分開辦理出入境手續，流程仍然非常便利，有信心車輛和旅客都會有好的通關體驗。過境巴士的旅客則要在2樓公共交通交匯處落車，再到4樓或5樓做出入境手續。