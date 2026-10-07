賦能可持續未來 國際燃氣聯盟高峰會　十月在港舉行

地緣政治局勢持續不明朗，國際能源價格走向以及能源安全議題再次成為焦點。本月底在香港舉行的國際燃氣聯盟（International Gas Union，IGU）理事會2026暨「賦能可持續未來」高峰會，將讓不同界別就這些問題交流。 今年10月26日至29日， IGU理事會2026暨「賦能可持續未來」高峰會將在港舉行，由香港中華煤氣有限公司（Towngas）承辦。理事會將雲集來自全球各地約70名代表；壓軸舉行的高峰會更匯聚約500名來自全球的政府官員、能源企業領袖及專家學者，進行多場專題討論。

四大主題涵蓋前沿議題 政商學界雲集 10月29日於合和酒店舉行的「賦能可持續未來」高峰會圍繞四大主題：亞太地區作為全球天然氣市場發展的引擎、中國天然氣市場發展、亞洲能源發展策略路線圖，以及金融如何支持能源行業穩健發展。內容涵蓋低碳能源、人工智能及綠色金融。 環境及生態局局長謝展寰、機電工程署副署長李學賢、IGU副主席李雅蘭等將出席並發表主題演講。論壇亦邀請多個國家和地區的能源、金融及學術機構代表參與。 高峰會得到不同行業領域的支持和贊助，在高峰會舉行當天，大會在現場安排展示區，多家能源相關的企業向與會者展出其前沿技術和服務。

全球能源界矚目盛事 十月香港登場 IGU是全球燃氣行業最具影響力及權威性的國際非牟利成員制組織，成員涵蓋全球逾九成的燃氣市場份額。Towngas作為代表香港的企業成員，一直積極參與和支持IGU各項活動，包括去年在北京舉行的第29屆世界燃氣大會，以及在倫敦舉行的理事會會議。 Towngas常務董事黃維義表示，今屆IGU選址香港舉行會議，適逢人工智能對能源需求和應用帶來新挑戰和機遇，為此香港的高峰會特別邀請金融等界別的專家學者，圍繞綠色融資等議題分享前瞻洞見。

氫能減碳 突顯香港基建優勢 會議期間，承辦方Towngas亦將安排技術考察，參觀西貢的煤氣管道抽氫能發電系統，除可為電動車充電，更能透過熱電聯供裝置為場地提供額外電力和熱水；又會參訪將軍澳一個把堆填區沼氣轉化為燃氣的「轉廢為能」項目，讓各國能源業界深入了解本港能源的多元化實際應用。此外，大會亦悉心安排各國賓客夜遊維港，讓他們感受香港的都會魅力，說好香港故事。 今年正值國家「十五五」規劃開局之年，國家明確提出加快綠色轉型及推進碳達峰碳中和，為未來能源發展指明方向；特區政府亦出台本港首個五年規劃，主動對接國家發展。IGU理事會及高峰會此時在港舉辦，別具意義。