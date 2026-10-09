歷來最大型食環署「人生學堂」互動展覽 重陽節登陸屯門 細味百味人生！

食物環境衞生署將於 2026 年 10 月 16 日至 19 日，在屯門市廣場舉辦歷來最大型「人生學堂—綠色殯葬 愛在延續」互動展覽

重陽節在即，食物環境衞生署將於10月16至19日一連四日，在屯門市廣場舉辦歷來規模最大、參與機構最多的「人生學堂—綠色殯葬 愛在延續」互動展覽。會場將化身成超巨型互動飛行棋盤，結合體感遊戲與AI相館，打破生死隔閡，邀市民與家人溫暖細味人生。 巨型「五味人生棋盤」 真人化身棋子 這次活動食環署聯同博愛醫院生死教育地區連網及逾30間社福與生死服務機構，將會場化身為超巨型互動飛行棋裝置——「五味人生棋盤」。展覽以「飲食」貫穿人生必經的「五道」（道愛、道歉、道諒、道別、道謝），比喻成甜、酸、苦、辣、鹹五種人生滋味。市民可親自化身棋子、即場擲骰，走在棋盤上思考如何及早規劃準備生前身後事。

體感遊戲化身「五味大廚」 炮製人生五道好菜 現場設有「五味大廚體感遊戲」。參加者只需跟著虛擬黑白大廚，做出切菜、翻炒、調味等動作，炮製對應「五道人生」的五味家常「靚餸」，參與後可免費領取「五道人生秘笈食譜」，體會珍惜當下、及早對親友表達心意的重要性。

巨型「五味人生棋盤」結合體感遊戲 細味生命規劃

多元活動輕鬆呈現 AI 相館、星級講座兼逛「生死市集」 同場焦點包括大受歡迎的 AI家庭圓夢照相館、「人生馬賽克」工作坊、「抉擇之間」桌遊話劇及銀髮K-pop與樂隊表演等。多位星級嘉賓和專業人士亦會現身主講生死規劃講座。「生死市集」則由各機構設置特色攤位，介紹晚晴照顧、安寧服務、新式殯葬安排、喪親支援等多元資訊。現場並提供綠色殯葬中央名冊登記及紀念花園導賞團報名。近年越來越多人選擇死後採用環保、簡約且回歸大自然的綠色殯葬，將骨灰撒於紀念花園或指定水域，圓滿人生。

錯過互動展覽？兩個月延續活動走入屯門社區！ 展覽結束後兩個月內，食環署將把生命教育帶進社區，移師公眾街市、屋邨購物中心和地區中心，舉辦導賞、小型延伸展覽及社區講座，讓未及參與展覽的街坊與市民，亦能有機會接觸生前規劃資訊。互動展覽和延伸活動皆費用全免，無論是長者、照顧者或是對生命規劃感興趣的年輕一代，都歡迎參與。 面對生死與未來規劃，與其避而不談，不如以理智與積極的態度面對。這個重陽節長假期，不妨相約家人一起到屯門市廣場，透過反思如何實踐「五道人生」，及早為自己及親友作好生前身後規劃，讓愛與安心一直延續。

星級嘉賓分享人生智慧及生前身後規劃的寶貴經驗與感悟

「人生學堂 — 綠色殯葬 愛在延續」 互動展覽 主辦：食物環境衞生署

日期：2026年10月16日至19日（星期五至一）

時間：上午10時至下午6時

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場（屯門屯順街1號）

費用：全免

網上登記及活動詳情：https://www.greenburial.gov.hk/tc/news-corner/20261016.html

官方網頁： 食環署綠色殯葬網頁

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(資料由客戶提供)