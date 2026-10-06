萬聖節2026｜旅發局「香港萬聖月」觀光巴士及派對電車體驗加開班次

旅發局宣布，聯同活動合作夥伴推出的「香港萬聖月」城巴及香港電車夜間免費體驗將會擴大，推出日數及班次都會增加，由三個星期六晚共3天，延伸至涵蓋10月17至18(星期六、日)、24至25(星期六、日)及30至31日(萬聖節前夕及正日) 共6天。

活動期間，市民及旅客只需穿上萬聖節裝扮，並於旅發局「香港萬聖月」指定合作夥伴，包括置地公司、啟德體育園、朗豪坊及信和集團(尖沙咀中心，帝國中心及中港城)的旗下商戶消費滿指定金額，即可於合作夥伴指定兌換點，換領免費乘車券，享用「香港萬聖月城巴觀光巴士」或「香港電車萬聖節派對電車」的限定夜間體驗。優惠先到先得。