騙案｜旅客接假香港航空職員來電訛稱航班取消　損失136萬元

損失最大的個案涉及假冒航空公司職員。一名事主經官方網站購買兩張機票，原定9月30日出發，惟出發前一日有人自稱香港航空職員來電，以普通話稱航班已取消，並說出航班編號及起飛時間。「職員」續稱可安排另一航班及每張機票賠償300元，着事主以WhatsApp聯絡「保險職員」。事主不虞有詐，在上班期間按指示登入虛假網站，並透露多個銀行戶口結餘。對方要求「轉帳驗證」，稱完成後會原路退回，結果事主多次轉帳至不同帳戶，合共損失136萬元。

警方指，騙徒非法取得個人資料及航班、電器購買紀錄後，便冒充客戶服務致電事主，訛稱「航班取消或機件故障」或「電器有安全問題要回收」，並提供另一電話，聲稱可處理改簽、退款或賠償。當事主聯絡後，騙徒隨即冒充「銀聯」或公司職員，引導事主登入虛假網站，再以「驗證身份」為由要求經網上銀行轉帳至指定帳戶，或把所謂「驗證碼」填入轉帳金額欄。

接可疑來電應立即掛斷

警方呼籲，市民接到可疑來電時應立即掛斷，不要回撥短訊內的電話號碼，又稱即使對方能說出你的個人資料，並不代表他是真正職員，因騙徒可通過非法手段取得市民個人資料。除了向有關機構驗證，市民也可經警方「防騙視伏器」或「防騙視伏App」應用程式輸入可疑資料查核，有懷疑亦可致電防騙易熱線18222求助。