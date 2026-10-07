新皇崗推合作查驗通道 滿7歲即日起可登記

即將啟用的新皇崗口岸，首次與內地採用「合作查驗」自助通道。入境處表示，年滿7歲的香港居民即日起可登記使用自助通道，滿14歲者可同時登記「刷臉過關」，辦理出入境手續時毋須出示證件。處方提醒，有關香港居民本身須已登記內地快捷通道，又呼籲提前透過應用程式登記服務。

新皇崗口岸旅檢大樓的港深分界線上，設有134條「合作查驗」自助通道，負責出境查驗的一方會在首兩道閘門前，收集出境旅客的證件資料或容貌、指紋，然後傳送至入境方檢查和核實身份。新安排下旅客只須排一次隊，即可在自助通道完成兩地出入境手續，過程只需約20秒。