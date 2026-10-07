新皇崗推合作查驗通道 滿7歲即日起可登記

即將啟用的新皇崗口岸，首次與內地採用「合作查驗」自助通道。入境處表示，年滿7歲的香港居民即日起可登記使用自助通道，滿14歲者可同時登記「刷臉過關」，辦理出入境手續時毋須出示證件。處方提醒，有關香港居民本身須已登記內地快捷通道，又呼籲提前透過應用程式登記服務。
新皇崗口岸旅檢大樓的港深分界線上，設有134條「合作查驗」自助通道，負責出境查驗的一方會在首兩道閘門前，收集出境旅客的證件資料或容貌、指紋，然後傳送至入境方檢查和核實身份。新安排下旅客只須排一次隊，即可在自助通道完成兩地出入境手續，過程只需約20秒。
年滿7歲的香港居民，即日起可透過入境處e-道流動應用程式登記使用自助通道，待口岸啟用後亦可到大樓的合作查驗e-道登記處或自助服務站登記。入境處助理處長汪奇稱，未滿18歲的居民須由父、母或監護人代辦，成年居民則可即場在自助通道登記，過程只需數秒，相信不會影響整體通關效率，但仍呼籲居民預早登記，又會安排足夠人手協助和解答問題。
旅客用櫃位毋須排兩次
年滿14歲的居民可一併登記用新的「刷臉通關」服務，透過免出示證件模式用自助通道，但入境處提醒旅客仍須攜帶符合兩地要求的有效旅行證件。至於未有登記自助通道的旅客，可在出入境大堂的傳統櫃枱辦理手續。汪奇表示，香港櫃位與內地櫃位「肩並肩」，以出境為例，旅客辦理香港出境手續後，旅客即可通過中間閘門到內地範圍辦理入境手續，毋須排兩次隊。
另外，香港海關在新皇崗口岸首次的車輛「聯合一站式通道」，並在出境前位置設立海關前置亭，在車輛進入車道前停車約20秒，待評估是否須接受進一步查驗。海關助理關長蔣依莉指，車輛經重建後的皇崗口岸出境往深圳，流程會由10分鐘減至2分鐘，又稱今年日均8,000多架次車輛使用落馬洲管制站，預計日後車流量相若。