香港整體開心指數微跌 Y世代最不開心 陷人生方向迷失感

香港整體開心指數微跌。有調查發現，2026年度「香港整體開心指數」為5.87分(10分滿分)，較去年的5.95分輕微下跌；並再度出現「U型幸福曲線」，即青年及長者群組幸福感較高，中年群組則相對較低。其中Y世代(30至45歲)開心指數只有5.66分，未婚Y世代的開心指數僅5.18分，調查機構形容，不少Y世代除對現時經濟與社會現狀感到焦慮外，更陷入「三十未立，四十仍惑」的人生方向迷失感，需要更多大眾關注。

和富社會企業旗下平台「香港開心D」7月以網上問卷訪問1,039人，從心理幸福感、身心健康、家庭關係等八大範疇評估港人幸福感。結果顯示，自評精神健康狀態首次成為影響港人開心與否的最重要因素。受訪者精神健康平均分為5.87分，較去年5.73分略有改善，但按PHQ-9抑鬱情緒量表評估，43.7%人呈中度至嚴重抑鬱症狀。團隊認為，精神健康問題仍值得高度關注。