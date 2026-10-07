香港整體開心指數微跌 Y世代最不開心 陷人生方向迷失感

香港整體開心指數微跌。有調查發現，2026年度「香港整體開心指數」為5.87分(10分滿分)，較去年的5.95分輕微下跌；並再度出現「U型幸福曲線」，即青年及長者群組幸福感較高，中年群組則相對較低。其中Y世代(30至45歲)開心指數只有5.66分，未婚Y世代的開心指數僅5.18分，調查機構形容，不少Y世代除對現時經濟與社會現狀感到焦慮外，更陷入「三十未立，四十仍惑」的人生方向迷失感，需要更多大眾關注。
和富社會企業旗下平台「香港開心D」7月以網上問卷訪問1,039人，從心理幸福感、身心健康、家庭關係等八大範疇評估港人幸福感。結果顯示，自評精神健康狀態首次成為影響港人開心與否的最重要因素。受訪者精神健康平均分為5.87分，較去年5.73分略有改善，但按PHQ-9抑鬱情緒量表評估，43.7%人呈中度至嚴重抑鬱症狀。團隊認為，精神健康問題仍值得高度關注。
比較各世代幸福感，再次出現「U型幸福曲線」，即年輕人和長者幸福感較高，中年跌至低谷。其中Y世代開心指數僅5.66分，低於Z世代的5.90分、X世代的5.83分及嬰兒潮世代的6.78分。機構指，Y世代的不快樂未必源於傳統「夾心階層」壓力，未婚Y世代的開心指數及人生滿意度分別僅5.18分及5.13分，低於已婚家長群組(6.01分和5.94分)。研究認為，部分Y世代除面對經濟及社會壓力外，亦存在人生方向迷失感。
調查顯示，港人的社區連結普遍只屬一般水平，其中「與鄰里社交互動」僅得2.65分；社區歸屬感及社區信任度分別為3.13分及2.81分。研究發現，社區信任與個人幸福感呈明顯正相關，認為遺失錢包後獲陌生人完整歸還機會極低的受訪者，開心指數只有4.06分；認為機會極高者則達6.91分。團隊建議推動健康數碼生活、加強家庭友善政策及活用社區空間，增加人際互動和鄰里交流，共同建立更有溫度的幸福城市。