蔡天鳳肢解案｜憶述女兒失蹤經過 蔡母︰鄺港智知悉報警「X街啦！你報警都唔話俾我知」

蔡天鳳母親張燕花昨作供時，提及蔡天鳳失蹤當日情況。張燕花指，2023年2月21日下午2時左右，透過微信和女兒溝通。由於蔡表示要去接女兒放學，兩人便結束對話。這是二人最後的聯絡。而當晚接獲譚方駿來電，始發現女兒失蹤。她亦開始四處尋找女兒下落，當中曾多次致電蔡的司機、前大伯鄺港傑。
張供稱，鄺港傑最初稱蔡天鳳與他人通電話時，用海南話與人爭吵，因生氣中途下車；張與鄺再通話時，獲對方回覆指蔡已約朋友飲酒，但一直未有交代蔡實際在哪裡下車，並着蔡母不用擔心。張指，自己曾反覆追問是於學校、大埔抑或其他地方下車，但對方沒有正面回應，又指女兒不是會喝酒的人，而且一向有交帶，當時她失蹤至少7小時。
張燕花表示，於當晚11時與譚方駿到警署報警，並曾致電蔡前夫鄺港智通知對方安排。張供稱，鄺港智聞言即表示「X街啦！你報警都唔話俾我知」，並勸她不要太快報警。張稱，「你X街啦，我個女唔見咗啦，我報警關你咩事。」並質問「係咪你老竇捉咗佢去邊度呀？」她指，這樣問是因蔡天鳳從無得罪人，當時只曾與鄺球有吵架。
播睇樓片段 蔡母哭稱女兒「信錯人」
昨日庭上，曾播放蔡天鳳於2023年2月21日、即遇害當日下午帶準買家到加多利山單位睇樓的閉路電視片段。片段播放數十秒後，張燕花突然嚎哭，表示不想再觀看片段，並稱女兒「信錯人、善良俾錯人」。控方之後表示不再播放有關影片。