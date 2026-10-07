蔡天鳳肢解案｜憶述女兒失蹤經過 蔡母︰鄺港智知悉報警「X街啦！你報警都唔話俾我知」

蔡天鳳母親張燕花昨作供時，提及蔡天鳳失蹤當日情況。張燕花指，2023年2月21日下午2時左右，透過微信和女兒溝通。由於蔡表示要去接女兒放學，兩人便結束對話。這是二人最後的聯絡。而當晚接獲譚方駿來電，始發現女兒失蹤。她亦開始四處尋找女兒下落，當中曾多次致電蔡的司機、前大伯鄺港傑。

張供稱，鄺港傑最初稱蔡天鳳與他人通電話時，用海南話與人爭吵，因生氣中途下車；張與鄺再通話時，獲對方回覆指蔡已約朋友飲酒，但一直未有交代蔡實際在哪裡下車，並着蔡母不用擔心。張指，自己曾反覆追問是於學校、大埔抑或其他地方下車，但對方沒有正面回應，又指女兒不是會喝酒的人，而且一向有交帶，當時她失蹤至少7小時。