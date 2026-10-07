蔡天鳳肢解案｜辯方質疑避稅亦毋須借鄺球名義置業 蔡母：鄺球曾揚言「賣樓就殺死你」

28歲模特兒蔡天鳳2023年疑遭殺害後肢解案，其前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪。蔡母張燕花昨繼續作供，重申女兒蔡天鳳當年為避免支付逾900萬元印花稅，將加多利山單位登記在前夫鄺港智父親鄺球名下，其後擬出售單位雙方關係惡化，鄺球曾揚言「要賣樓就殺死你」。但代表被告鄺港傑的大律師Trevor Beel盤問時質疑，若目的純粹避稅，單位亦可登記在蔡天鳳丈夫譚方駿名下或蔡母名下，毋須登記在鄺球名下。

3名被告分別為蔡的前大伯鄺港傑(35歲，司機)、前家翁鄺球(69歲，退休人士)和前夫鄺港智(32歲，無業)，被控於2023年2月21日，在大埔龍尾村謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡的遺體。3人均否認謀殺罪，鄺球亦否認阻止合法埋葬屍體罪，而鄺港傑和鄺港智則承認該罪。 張燕花作供時憶述，指2022年6月起蔡天鳳及鄺球就賣樓事宜爭執，要求鄺球簽署售樓授權書以便賣樓。惟鄺球因「好嬲」起初拒簽，稱「賣樓就殺死你」，更態度兇惡打蔡天鳳，但坦言是由女兒轉述事件。同年9月，張燕花與鄺球通電話。鄺球仍拒絕出售物業，又揚言「你夠膽？我殺咗你全家」。張燕花當時回應稱「走法律、法庭見」。最終鄺球在2022年10月願意簽署售樓授權書。

海南物業及深圳兩車均登記鄺球名下 除加多利山單位外，張供稱，蔡天鳳購入海南的物業、在深圳所購的一輛黑色七人車及一輛勞斯萊斯汽車，均以鄺球登記。其中海南物業和七人車在案發前已出售，款項全歸蔡天鳳。張指加多利山單位問題爭執後，蔡天鳳希望收回由鄺家名義持有的資產。 就蔡天鳳與鄺家關係，控方在庭上播放多段語音訊息，其中蔡天鳳在錄音稱：「要錢請工人服侍，有事冇事搵司機，賊老頭，我養佢仔，我養佢同佢媽……佢唔係想嚟打我，係真係過嚟打我」。張燕花解讀內容時表示，蔡天鳳不滿鄺家成員生活開支由她負擔，但不懂感恩，「賊老頭」是指鄺球；又提到鄺母李瑞香常向兩名孫兒講蔡的壞話。

辯方指鄺家有份出資購樓 張︰一切講證據 張燕花其後接受代表鄺港傑的大律師Trevor Beel盤問；張同意，蔡天鳳當初不用自己名義登記單位，是因為不想支付逾900萬元印花稅。惟Beel質疑，如單純基於避稅考慮，單位大可登記在蔡母或譚方駿名下。張回應稱，「大家當投資，大家都商量好，海南投資都係寫鄺球個名」。辯方進一步指出，以鄺球名義持有單位，原因是鄺家亦有出資購買。張否認並稱「一切講證據」。 辯方亦關注，蔡天鳳在2022年中擬賣樓，當時正值新冠疫情高峰期，樓市處於低位，根本不是賣樓的好時機。張燕花指「唔係好嘅時間，但嗌交吖嘛，就選擇去賣，想攞返啲嘢」。