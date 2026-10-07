香港萬聖月 設觀光巴士派對電車 旅發局增活動日子及班次

香港旅遊發展局宣布，擴大「香港萬聖月」城巴觀光巴士及香港電車「派對電車」限定夜間免費體驗。由原定3個星期六共3天，增至10月17至18日、24至25日，以及10月30至31日共6天舉行，方便市民及旅客參與萬聖節活動，帶動節日氣氛及消費。
活動期間，城巴觀光巴士將穿梭港島及九龍多個節慶熱點，每45分鐘一班，並於中環皇后像廣場、旺角朗豪坊、啟德體育園及尖沙咀中心增設上客點。香港電車推出的萬聖節派對電車則每小時一班，方便參加者往返多個活動地點。
市民及旅客只須穿上萬聖節服飾，並於旅發局「香港萬聖月」指定合作夥伴，包括置地公司、啟德體育園、朗豪坊及信和集團(尖沙咀中心，帝國中心及中港城)旗下指定商戶消費滿指定金額，即可於指定換領點換取免費乘車券，體驗相關限定夜間體驗活動，稍後於各合作夥伴宣傳平台公布。
此外，旅發局將推出社交媒體有獎活動，參加者只須於Instagram、小紅書或微博分享在港拍攝的萬聖節主題相片或短片，並加上指定標註及標籤，便有機會獲得旅遊優惠等禮品，作品亦有機會於旅發局宣傳平台展示。活動詳情將於10月中在Discover Hong Kong社交平台公布。
《萬聖狂歡祭．中環》於10月17至31日，中環皇后像廣場花園(南)將會有沉浸式萬聖節主題裝置，包括巨型眼球、巨型門廊，皇后像廣場涼亭更化身鬼魅監獄，每日下午4時至晚上11時30分亮燈，10月31日更延至翌日凌晨1時。遮打道在本月17、18、24和31日亦有不同活動特別節目，如匹克球活動、親子同樂日等。