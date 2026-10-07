香港萬聖月 設觀光巴士派對電車 旅發局增活動日子及班次

香港旅遊發展局宣布，擴大「香港萬聖月」城巴觀光巴士及香港電車「派對電車」限定夜間免費體驗。由原定3個星期六共3天，增至10月17至18日、24至25日，以及10月30至31日共6天舉行，方便市民及旅客參與萬聖節活動，帶動節日氣氛及消費。

活動期間，城巴觀光巴士將穿梭港島及九龍多個節慶熱點，每45分鐘一班，並於中環皇后像廣場、旺角朗豪坊、啟德體育園及尖沙咀中心增設上客點。香港電車推出的萬聖節派對電車則每小時一班，方便參加者往返多個活動地點。