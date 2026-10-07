十大傑出青年揭盅 蔡俊彥膺殊榮：冀為社會傳遞正能量

「十大傑出青年選舉2026」昨公布結果，本屆共有9位來自體育、醫療、教育及社會服務等領域的傑出青年獲選，包括港隊男子劍擊代表蔡俊彥、騎師何澤堯，以及首席物理治療師陳效民等。蔡俊彥分享獲獎感受時坦言，成功背後曾經歷挫敗與低潮，感謝家人、隊友及教練一路相伴，並勉勵大眾面對逆境時保持樂觀心態，向社會傳遞正能量。 攝影：蘇文傑

今屆十大傑青得獎名單

港隊男子劍擊代表蔡俊彥曾經歷東京奧運失利，其後更以一名之差無緣巴黎奧運。然而，他在挫折中積極調整心態、尋求突破，最終登上世界排名第一，去年接連勝出上海大獎賽、亞洲劍擊錦標賽及世界劍擊錦標賽，成為香港史上首位世界劍擊錦標賽金牌得主，並於剛落幕的名古屋亞運奪得兩面銀牌。 蔡俊彥分享獲選感言時透露，數年前曾獲提名，可惜落選。他直言正因曾面對失敗，面試時更有策略，加上近年在運動成績及社會服務方面的努力，最終獲得評審肯定。他特別感謝家人、教練及隊友陪伴度過逆境，並強調成為優秀運動員必須保持樂觀心態，「好多人覺得樂觀係與生俱來，但其實要經過訓練，成為一種習慣」，即使面對逆境時仍繼續堅持。他期望未來能盡公眾人物的責任，為社會傳遞更多快樂與正能量。

何澤堯克服傷患追夢 本港頂尖騎師何澤堯曾夥拍馬王「金鎗六十」創下多項賽馬紀錄，並於2023年成為首位榮獲國際騎師錦標賽總冠軍的華人騎師。在輝煌成就背後，他曾受嚴重傷患，憑藉堅毅意志及各界支持，重返賽場繼續追夢，並獲選傑青。何澤堯表示，盼能將自身經驗傳承予年輕騎師，積極服務社會，並藉此勉勵香港年輕人，「當你找到目標，就要堅持、勇往直前」。 香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安亦致賀，並讚揚何澤堯在賽場上屢創佳績，展現堅毅不屈與永不言敗精神克服種種挑戰，成為年輕人的榜樣及香港賽馬運動的傑出大使。何澤堯更是迄今54屆「十大傑出青年」中，首位獲此榮譽的賽馬人員，別具意義。

陳效民勉青年逆境勇於突破 另一位傑青得主陳效民出身基層，中學時期已立志成為物理治療，惟曾因學業壓力過大而曾犯錯，加上高考英文科不合格，令夢想一度遙不可及。幸得兄長鼓勵，他決心重讀中七，克服重重難關，最終如願成為物理治療師。陳效民表示，希望以「生命影響生命」，並寄語年輕人要「敢於夢想，勇於出發」，在逆境中闖出屬於自己的道路。 本屆選舉以「睿見耀光 匯傑領航」為主題，獲選9位傑青包括2位現役香港運動員、1位校長、1位科學家、1位人道工作牙醫、1位專科醫生、1位物理治療師、1位音樂治療師，以及1位青年活動領袖。「十大傑出青年選舉2026」籌委會主席王婉雯表示，這9位傑青身上，展現了人工智能無法替代的特質——成就別人綻放的溫度，真正做到「以生命影響生命」。