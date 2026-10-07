西九赤字擴至9.98億元 216億撥款料本年度耗盡 料廣場大樓完工增租金收入 首個住宅項目將招標

西九文化區長年面臨財政困難，2025/26財政年度營運赤字進一步擴大至9.98億元，按年升29.7%；基本營運收入為8.56億元，按年跌1.7％，營運開支增加13％至18.54億元。至於政府在2008年向西九注資的一筆過216億元撥款，管理局預計將於2026/27年度用畢。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，由於西九演藝中心開幕的前期準備及為設備數碼科技升級，導致開支增加；強調西九的規模不斷擴大，開支增加無可避免，目前為財務過渡期，在廣場大樓和商業發展項目有序推展之際，商業收入將開始回流，局方亦會繼續透過善用西九國際化及產業化的優勢積極開源。

西九文化區5年財務概要

西九文化區管理局向立法會民政及文化體育事務委員會提交文件，交代西九文化區發展進度。文件提到，2025年有超過1,700萬人次訪客到訪西九，較2024年的1,500萬人次增逾一成，其中M+博物館訪客數量按年升10萬至270萬人次；香港故宮文化博物館訪客升35萬至125萬人次。 收入方面，營運收入按年增加1.23億元，增幅達19%，由2024/25財政年度的6.45億港元增至7.68億港元。增幅受惠於年內推出甚受歡迎的展覽和表演藝術節目增加門票收入，企業贊助收入亦錄得強勁增長，兩者按年各增加三成。此外，特別展覽「古埃及文明大展—埃及博物館珍藏」的文創商品需求強勁，帶動整體零售收入按年增加超過一倍。

政府216億撥款本財年用完 政府的216億港元一筆過撥款目前預計於 26/27財政年度用完，銀行儲蓄資金減少，致2025/26財政年度利息收入由上年度的2.26億港元降至8,800萬港元。營運收入增長大致抵銷跌幅，令該年度含利息的基本營運總收入錄得8.56億港元，與2024/25年度的8.71億港元按年跌1.7％，大致相若。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀

正處財務過渡期 商業項目有序推展 馮程淑儀指，今年西九靠自身努力增加收入約7億多元，強調隨着西九開發規模擴大，營運開支必然增加，但收入亦持續上升。為了準備西九演藝中心啟用導致今年開支增加，明年開幕後會否相應減少，馮程淑儀承認開幕首年會多了使費，因為需要製作西九的節目，少了租場的收入，但有信心第二年之後收入會增加。被問到M+博物館票價會否加價時，馮程淑儀認為標準門票價格較為敏感，需要考慮成本、市民負擔能力、外界反應等，故會適時作檢討，但特別展覽門票價格較為彈性，則會按情況定價。

她又指，該局目前正處於財務過渡期，在商業發展項目有序推展之際，會繼續透過善用西九國際化及產業化的優勢積極開源，認為目前開源政策、落實融資及推進區內商業發展項目的方向有良好進展。2027年隨著文化設施相繼落成開幕，加上寫字樓、住宅及酒店等商業發展逐步趕上，包括預計明年落成的區內首個公私營項目，即3座辦公大樓組成的藝術廣場大樓，將為西九帶來一筆保證租金，產生穩定收入。

薪酬要有競爭力 加薪「肥下瘦上」 至於如何節流及外界認為西九高層薪酬偏高，馮程淑儀坦言每一年都在節流，明白最快增加資金流是減少使費，但「始終有限度」。西九正在擴充需要聘請人手，形容西九員工大多是「一個人打兩份工」，年度增加人手亦很節制，「總不能讓員工以熱情來工作」，加上周遭城市有化藝術設施「搶人才」，因此不能再將薪酬壓下去，並稱每年加薪都是「肥下瘦上」，高層已凍薪多年。 西九2B區住宅明年招標 涉逾1900伙 馮程淑儀又提到，西九文化區管理局正加緊籌備2B區住宅與商業項目招標，預計明年上半年推出。項目總樓面面積達12.9萬平方米，涵蓋約10.85萬平方米住宅及約2萬平方米零售餐飲設施，建成後餐飲設施將歸還管理局。住宅暫定提供逾1,900伙，確實戶型由發展商按市場需求彈性調整。至於2A區緊鄰高鐵香港西九龍站對面，規劃發展為一個結合酒店、商業及文創的綜合發展項目，引入具藝術元素的特殊酒店。