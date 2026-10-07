富泰邨女童獨拎20罐啤酒　父母涉虐兒被捕 (更新)

富泰邨女童獨拎20罐啤酒，被父罵「廢人」惹關注，警員校方緊急上門家訪。(FB/富泰邨 Fu Tai Estate)

屯門富泰邨傳出爭議事件，昨日(6日)晚上社交平台流傳一段長近4分鐘影片，顯示一名小學女童，身穿校服、背著破爛書包，同日獨力手拎兩袋啤酒合共約20罐啤酒上斜。警方其後登門了解，確認女童狀況無異常後將案件列為「誤會」。消息指，由於事件激起熱烈討論，案件改列「求警協助」，交由新界北總區虐兒案件調查組接手，將聯絡社會福利署跟進事件。警方經進一步調查後，今日在屯門區拘捕該名女童的38歲父親及32歲母親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，他們正被扣留調查。

父親稱訓練女兒肌肉 涉事父親在被捕前接受傳媒訪問時，聲稱要訓練女兒肌肉，當時拎啤酒是正在運動其肌肉。他承認從女兒手上取回時態度欠佳，因為網民不清楚情況就拍片而「有啲炆」。女童亦表示，她以往最多拿4包4罐裝啤酒，今次是首次拿6包，承認「好辛苦」，而爛書包是被網民拍攝前，在附近商場整爛了拉鏈扣，平日上學有另一個護脊書包。女童母親則表示，和前夫一起時染上酗酒習慣，一日飲12罐，目前正在戒酒，每日飲5罐。她又指長女出生時有川崎症，留醫一周，其後被發現專注力不足及過度活躍，次女則有讀寫障礙，細仔發展遲緩，對於社區缺乏機構幫助表示不滿。

陳文宜：目前難界定事件性質 社福界立法會議員陳文宜稱，女童就讀學校和社工已經介入，礙於現時未掌握到很詳細的資料，目前難界定事件性質，但需要持續觀察情況。她又指，觀看片段後覺得街坊和大眾關注是好事，直言如果大家看到類似情況而漠不關心，也非好事。 陳文宜提到，很多時精神虐待或性侵犯等虐兒很難發現，但在強制舉報虐兒機制下，社會應要相信有關指定界別人員的專業。對於女童母親批評區內照顧資源不足，陳文宜稱家庭去輪候服務與獲得服務的深度是兩回事，認為當家庭預計到自己需要求助，就牽涉到社工介入之後服務要到位，如要留意為何會導致家庭有高危因素，然後加強家庭支援。

從影片可見，一名年約9至10歲小學女童書包內藏兩罐啤酒，雙手各拎一袋啤酒合共約20罐啤酒，獨力沿屯門富泰邨地下行人隧道緩緩上斜，期間一罐啤酒突然從書包跌落地上，街坊代為拾起時，顯得非常吃力。 有街坊上前關心，想幫女童時，女童強調「爸爸唔畀」、「爸爸會鬧」，甚至提及「成日幫手拎啤酒」，期間女童數度需要將兩袋啤酒放下地面小休，令街坊更加擔心，未幾前方一名懷疑為其父親的男子、手持一袋，並拖著一名小男童，街上前搶去女童一袋啤酒，責罵一句「廢人」後匆匆離開，當時一名年紀較輕、同樣穿著校服的女童走在較前列位置跟著離開。據指，手抽啤酒的女童為姐姐，另一名女童為妹妹，就讀三至四年級，女童聲稱沒有被父母虐打，透露家務都由她與妹妹做，並住在富泰邨其中一幢公屋。

校方：社工及老師已即時介入全方位跟進 影片引來各界關注，擔心女童受到不當對待，屯門有地區人士接獲10多宗求助後，即時聯繫執法部門及涉事學校香港路德會增城兆霖學校。當晚(6日)10時許，地區人士聯同副校長、學校社工、警員上門緊急家訪，由女警員單獨向女童查證。涉事學校今日(7日)凌晨表示，關注到有社交媒體平台轉發該校學生的相關影片，學校一向將學童的身心安全與福祉放在首位。獲悉事件後，社工及老師已即時介入，為相關學生及家庭提供全方位的跟進、輔導與支援，呼籲各界停止轉發或傳播相關影片及資訊，切勿騷擾涉事家庭。