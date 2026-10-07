富泰邨女童獨拎20罐啤酒　被父罵「廢人」惹關注　警員校方緊急上門家訪

屯門富泰邨傳出爭議事件，昨日(6日)晚上，社交平台Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」流傳一段長近4分鐘影片，顯示一名年約9至10歲小學女童，身穿校服、背著破爛書包，書包內藏兩罐啤酒，雙手各拎一袋啤酒合共約20罐啤酒，獨力沿屯門富泰邨地下行人隧道緩緩上斜，期間一罐啤酒突然從書包跌落地上，街坊代為拾起時，顯得非常吃力。

有街坊上前關心，想幫女童時，女童強調「爸爸唔畀」、「爸爸會鬧」，甚至提及「成日幫手拎啤酒」，期間女童數度需要將兩袋啤酒放下地面小休，令街坊更加擔心，未幾前方一名懷疑為其父親的男子、手持一袋，並拖著一名小男童，街上前搶去女童一袋啤酒，責罵一句「廢人」後匆匆離開，當時一名年紀較輕、同樣穿著校服的女童走在較前列位置跟著離開。據指，手抽啤酒的女童為姐姐，另一名女童為妹妹，就讀三至四年級，女童聲稱沒有被父母虐打，透露家務都由她與妹妹做，並住在富泰邨其中一幢公屋。