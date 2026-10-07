富泰邨女童獨拎20罐啤酒　警改列求警協助交新界北虐兒組跟進 (更新)

事後涉事父親接受傳媒訪問時，聲稱要訓練女兒肌肉，當時拎啤酒是正在運動其肌肉。他承認從女兒手上取回時態度欠佳，因為網民不清楚情況就拍片而「有啲炆」。女童亦表示，她以往最多拿4包4罐裝啤酒，今次是首次拿6包，承認「好辛苦」，而爛書包是被網民拍攝前，在附近商場整爛了拉鏈扣，平日上學有另一個護脊書包。女童母親則表示，和前夫一起時染上酗酒習慣，一日飲12罐，目前正在戒酒，每日飲5罐。她又指長女出生時有川崎症，留醫一周，其後被發現專注力不足及過度活躍，次女則有讀寫障礙，細仔發展遲緩，對於社區缺乏機構幫助表示不滿。

屯門富泰邨傳出爭議事件，昨日(6日)晚上社交平台流傳一段長近4分鐘影片，顯示一名小學女童，身穿校服、背著破爛書包，獨力手拎兩袋啤酒合共約20罐啤酒上斜。警方其後登門了解，確認女童狀況無異常後將案件列為「誤會」。消息指，由於事件激起熱烈討論，案件現改列「求警協助」，交由新界北刑事部虐待兒童組接手，將聯絡社會福利署跟進事件。

從影片可見，一名年約9至10歲小學女童書包內藏兩罐啤酒，雙手各拎一袋啤酒合共約20罐啤酒，獨力沿屯門富泰邨地下行人隧道緩緩上斜，期間一罐啤酒突然從書包跌落地上，街坊代為拾起時，顯得非常吃力。

有街坊上前關心，想幫女童時，女童強調「爸爸唔畀」、「爸爸會鬧」，甚至提及「成日幫手拎啤酒」，期間女童數度需要將兩袋啤酒放下地面小休，令街坊更加擔心，未幾前方一名懷疑為其父親的男子、手持一袋，並拖著一名小男童，街上前搶去女童一袋啤酒，責罵一句「廢人」後匆匆離開，當時一名年紀較輕、同樣穿著校服的女童走在較前列位置跟著離開。據指，手抽啤酒的女童為姐姐，另一名女童為妹妹，就讀三至四年級，女童聲稱沒有被父母虐打，透露家務都由她與妹妹做，並住在富泰邨其中一幢公屋。