立法會今起辯論五年規劃及施政報告　陳國基：規劃落到實處是成功關鍵

立法會今起辯論五年規劃及施政報告，陳國基指規劃落到實處是成功關鍵。(資料圖片)

立法會今日(7日)起一連三日就香港《五年規劃》及新一份《施政報告》進行合併辯論，政務司司長陳國基表示，落實香港《五年規劃》是一項龐大而複雜的系統工程，必須有健全的實施保障機制，才能將宏觀藍圖轉化為實際成果。政府會主動擔當、積極有為，與社會各界及每位市民全力推動規劃的落實。

陳國基在開場發言表示，香港《五年規劃》涉及六大範疇，包括強化四大中心、人才集聚高地建設；鞏固提升國際競爭優勢；加快北部都會區建設；深化粵港澳大灣區建設，搭建全球合作網絡；切實提升民生福祉及統籌發展和安全。各界歡迎特區政府公布香港《五年規劃》這個良政善治的重大舉措，同時提醒規劃要落到實處，才是成功的關鍵，否則只是空談。落實香港《五年規劃》是一項龐大而複雜的系統工程，必須有健全的實施保障機制，才能將宏觀藍圖轉化為實際成果，因此規劃明確建立「五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報」的公共行政框架。