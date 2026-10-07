富泰邨女童稱「主動幫手」拎20罐啤酒 社福界：責任與年齡不符大人應把關

社交平台昨日(6日)晚上流傳一段影片，顯示屯門富泰邨一名小學女童，書包內藏兩罐啤酒、雙手各拎一袋啤酒上斜，袋內共約20罐啤酒。屯門區議員陳文偉今早(7日)在商台節目稱，昨晚得悉事件後已連同副校長、學校社工及警員等人上門緊急家訪，隨後由女警單獨向涉事兩姊妹了解事件，並檢查身上是否有傷痕或被責罵的跡象。
家庭教育上的觀感令人擔憂
陳文偉表示，兩名女童最終透露是主動提出幫爸爸媽媽拿東西，由於未有發現明顯虐兒個案，聯合調查小組於深夜12時許離開。他續指，強制舉報虐兒法例生效後，市民對懷疑虐兒個案的敏感度提高，今次事件暫無證據顯示涉及虐兒，但確實在家庭教育上釋出的觀感令大家擔憂，關愛隊、學校及社署後續會繼續留意該家庭的需要，提供適切幫助。據校方了解，涉事女童在去年插班來校讀書，學校與家長本身亦見過面，家長亦願意合作。
外界擔心會對小朋友傷害心理
防止虐待兒童會總幹事婁小君在同一節目表示，公眾對此事的直覺與擔心完全可以理解，雖然女童稱是「主動幫忙」，但她正在承擔與其年齡不相符、甚至是成年人方能處理的重擔，這超出其體能條件，外界會擔心這種家庭勞役會對小朋友的心理造成傷害。她又強調，即便小朋友出於孝順和懂事，自發想分擔家務，但大人仍應把關，有責任判斷一個小朋友是否有能力幫忙處理該事務。