富泰邨女童稱「主動幫手」拎20罐啤酒 社福界：責任與年齡不符大人應把關

社交平台昨日(6日)晚上流傳一段影片，顯示屯門富泰邨一名小學女童，書包內藏兩罐啤酒、雙手各拎一袋啤酒上斜，袋內共約20罐啤酒。屯門區議員陳文偉今早(7日)在商台節目稱，昨晚得悉事件後已連同副校長、學校社工及警員等人上門緊急家訪，隨後由女警單獨向涉事兩姊妹了解事件，並檢查身上是否有傷痕或被責罵的跡象。

家庭教育上的觀感令人擔憂

陳文偉表示，兩名女童最終透露是主動提出幫爸爸媽媽拿東西，由於未有發現明顯虐兒個案，聯合調查小組於深夜12時許離開。他續指，強制舉報虐兒法例生效後，市民對懷疑虐兒個案的敏感度提高，今次事件暫無證據顯示涉及虐兒，但確實在家庭教育上釋出的觀感令大家擔憂，關愛隊、學校及社署後續會繼續留意該家庭的需要，提供適切幫助。據校方了解，涉事女童在去年插班來校讀書，學校與家長本身亦見過面，家長亦願意合作。