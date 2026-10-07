內地生東鐵頭等未拍卡 出示港澳通行證免罰款僅警告？ 港鐵澄清：按程序查逃票紀錄

乘坐港鐵東鐵綫頭等車廂須額外付款，一旦被發現逃票會被徵收1,000元附加費。一名內地女碩士生乘搭頭等時遇上職員查票，惟八達通未有頭等紀錄面臨罰則。她引述職員稱登記香港身份證須罰款1,000元，但改用往來港澳通行證僅獲發警告信而毋須罰款，引發網上爭議。港鐵回覆《am730》查詢時澄清，當時職員只是翻查記錄，並確認有關乘客過往並沒有逃票，評估相關因素後，按既定程序發出書面警告，強調無論乘客的身份背景，或持有哪一種身份證明文件，都不是考慮因素。
該名自稱來港約一個月的內地女碩士生在社交平台小紅書發文，表示周一(5日)下課後由紅磡站乘搭東鐵綫頭等車廂前往旺角東站期間，遇上港鐵職員查票，指她的八達通未能成功確認頭等核准紀錄，被職員帶下列車處理。她回憶當時有在頭等核准器確認其八達通卡，惟「當時太着急，只記得刷了，根本沒確認有沒有成功」。
職員稱因「首次情況」 故不收收附加費
職員最終表示考慮到屬首次情況，未有即場向她收取附加費，但需要登記港澳通行證資料並發出警告信。她原本打算出示香港身份證，惟職員指出「登記身份證要交1,000元罰款」，並詢問她是否持有往來港澳通行證。在她改以通行證登記後，最終獲發一張「違反附例通知書」警告信，並未被即時徵收罰款。
港鐵回覆《am730》查詢時指留意到網上有乘客就其於東鐵綫頭等車廂被查票的過程之貼文。據了解，當時員工是基於涉事乘客最初出示的身份證明文件的簽發日期，而要求查看其他證明文件，以查核逃票紀錄。在翻查記錄並確認有關乘客過往並沒有逃票紀錄，職員評估相關因素後，遂按既定程序發出書面警告，並提醒乘客如有再犯，將按程序徵收附加費。港鐵續指，前線人員的有關做法符合一貫處理，而要求額外的證件，目的是要確認乘客的逃票紀錄。對於當時的處理引致有關乘客的誤解，公司表示遺憾；但基於查票行動的性質，一般在過程中亦不宜作出解釋。港鐵強調，乘客的身份背景，或是持有那一種身份證明文件，絕對不是會否發出警告、徵收附加費或其他跟進的考慮因素。