內地生東鐵頭等未拍卡 出示港澳通行證免罰款僅警告？ 港鐵澄清：按程序查逃票紀錄

一名內地女碩士生乘坐東鐵綫頭等車廂到旺角東站期間，被職員發現逃票。她原本打算出示身份證，但職員指若出示身份證要罰款，並詢問她是否有港澳通行證。最終女乘客出示通行證後，只獲發違反附例通知書，未有被徵收罰款。(小紅書)

乘坐港鐵東鐵綫頭等車廂須額外付款，一旦被發現逃票會被徵收1,000元附加費。一名內地女碩士生乘搭頭等時遇上職員查票，惟八達通未有頭等紀錄面臨罰則。她引述職員稱登記香港身份證須罰款1,000元，但改用往來港澳通行證僅獲發警告信而毋須罰款，引發網上爭議。港鐵回覆《am730》查詢時澄清，當時職員只是翻查記錄，並確認有關乘客過往並沒有逃票，評估相關因素後，按既定程序發出書面警告，強調無論乘客的身份背景，或持有哪一種身份證明文件，都不是考慮因素。

該名自稱來港約一個月的內地女碩士生在社交平台小紅書發文，表示周一(5日)下課後由紅磡站乘搭東鐵綫頭等車廂前往旺角東站期間，遇上港鐵職員查票，指她的八達通未能成功確認頭等核准紀錄，被職員帶下列車處理。她回憶當時有在頭等核准器確認其八達通卡，惟「當時太着急，只記得刷了，根本沒確認有沒有成功」。

職員稱因「首次情況」 故不收收附加費

職員最終表示考慮到屬首次情況，未有即場向她收取附加費，但需要登記港澳通行證資料並發出警告信。她原本打算出示香港身份證，惟職員指出「登記身份證要交1,000元罰款」，並詢問她是否持有往來港澳通行證。在她改以通行證登記後，最終獲發一張「違反附例通知書」警告信，並未被即時徵收罰款。