電子業年度盛事10月登場 超過120款機械人及環球頂尖品牌雲集 貿發局秋電展及electronicAsia 拓展商機理想平台

今個10月是香港電子創意技術爆發的月份，由香港貿易發展局舉行的第46屆香港秋季電子產品展（秋電展）及第29屆國際電子組件及生產技術展（electronicAsia）將於10月13至16日，在香港會議展覽中心同期舉行。預計將吸引來自15個國家和地區，超過3,200家展商參與，是企業探索行趨勢，開拓商機的理想平台。 今年秋電展獲香港特別行政區政府創新科技及工業局支持，並由香港貿發局與香港電子業商會合辦、香港主要創科機構引領，將新增「未來產業館」，展館將分「未來計算」、「未來製造」、「未來海洋及量子科技」、「未來微電子科技」以及「未來健康與生活」五大焦點領域，吸引包括Lenovo、AV Concept和GP能源科技等超過100家參展商，帶來一系列前沿科技及應用方案。

機械人各場景實際應用體驗 秋電展將以人工智能及機械人技術、智慧生活及新世代娛樂，三大領域為主軸，今年展覽更帶來超過120款機械人，主要將於RoboPark展出，展示機械人在商業及服務、工業及物流、娛樂及社交，以及健康及復康四大場景的應用。展出的機械人包括於2026上半年全球人形機械人出貨量首位的智元機械人；在「北京亦莊機械人半程馬拉松」中獲得冠軍的「榮耀機械人」；勇奪2026 RoboCup機械人世界杯冠軍的加速進化；「深圳八大金剛」成員優必選的新一代全尺寸人形機械人；以及多家來自「深圳八大金剛」及「杭州六小龍」的知名科企，包括智平方、數字華夏、眾擎機器人、跨維智能、雲深處科技亦會參展。VIGX威格思科技有限公司更會展示全球首款能突破傳統工業外骨骼笨重限制，便於隨身攜帶及易於穿戴的「口袋級」AI外骨骼機械人。

RoboPark亦設機械狗展示區「RoboDog Garden」、機械人足球示範、機械人表演「Robot Dance Battle」、由機械人提供咖啡及爆谷服務的「Coffee & Popcorn Station」，以及互動拍照區，讓參觀者體驗機械人於不同場景的應用。場內並設「智慧生活」及「新世代娛樂」等應用領域，以滿足市場對科技賦能健康管理及提升生活質素，以及提升娛樂體驗及數碼創作效能的需求。

優必選商用服務人形機械人 Walker C1 表演華爾滋舞蹈，展現靈活的肢體動作與穩定的平衡力。

知名及初創品牌雲集 交流合作理想平台 今屆秋電展設有網羅超過560個知名品牌，包括HiFuture、Aoni奧尼、ZENS等首次參展品牌的「品牌薈萃廊」；囊括遊戲設備及家庭影音等新銳品牌的「RISE Avenue」，還有「Adventure Hub」沉浸式展示空間Immersive Experience Zone、「初創專區」和「科技館」。

與秋電展同期舉行，由貿發局與慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展（electronicAsia），將集中展示半導體、感測器、電子零組件及生產技術方案，反映電子供應鏈如何配合AI發展及數碼轉型需要，協助業界把握新一輪產業升級機遇，多家展商都會帶同全新產品參展。 連串豐富活動 重磅嘉賓分享 秋電展亦會舉辦多場專題活動與論壇，請來包括港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善、香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊、大灣區國際信息科技協會會長楊德斌工程師等出席活動。此外，秋電展更設「未來產業科創先鋒榜」揭榜及證書頒發，以及初創路演大賽和設科技人才與產業應用場景對接相關的主題論壇等豐富節目。於秋電展期間更會舉辦主題為「AI 護航．智慧基建新未來」的「創新科技論壇」，由香港貿發局與香港電子科技商會合辦，多位重量級嘉賓，包括括Würth Elektronik 集團首席技術官Alexander Gerfer、Microsoft首席安全顧問林小嫺等將分享他們的獨到見解。

由貿發局、慕尼黑國際博覽亞洲有限公司和香港電子業商會合辦，香港工程師學會電子分會協辦的「香港電子論壇」將探討人工智慧、永續發展與技術創新如何塑造電子產業的未來。展會亦將舉行多項初創相關活動，如初創投資項目對接會、香港科技創價大賽、企業啟導環節等，讓初創企業能夠展示創新理念，拓展投資人脈爭取投資者支持。還有於「出海全球通」專區，設包括「智慧消費科技出海新機遇」論壇、華僑銀行（香港）代表就東盟製造業生態系統作出分享等多場「出海」相關論壇，以支持內地企業透過香港專業服務對接國際市場。

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