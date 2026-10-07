網上熱話｜GU新上架外套被指似「病人服」 網民：去邊都有偷走出院感覺

日本服飾品牌GU近日推出一款主打英倫復古風的格紋夾層外套，因其配色與格紋圖案與本港公立醫院的深色格仔病人服近乎如出一轍，在各大社交平台掀起討論，惹來網民瘋狂調侃抽水。
引發是次熱話的外套為GU與韓裔設計師Rok Hwang創辦的品牌rokh合作打造的秋冬系列，以解構剪裁、立體外形、經典格紋及花卉元素為重點，周一在香港分店上架。惟有網民隨即在社交平台Threads貼出該款聯乘外套的模特兒宣傳照，並配上一張男病人身穿病人服的照片作對比，戲稱為「GU x 公立醫院全新聯乘系列」，更寫道穿上後「去到邊都有偷走出院嘅感覺」，帖文曝光後迅速引起反響。
不少網民留言調侃，直言「真係一模一樣，返唔到轉頭」、「証明HA(醫管局)係有潮流觸覺的」、「著出街係需要啲勇氣嘅」、「Fashion呢家嘢我真係看不懂」、「識襯一定襯拖鞋」、「要配埋條病人手帶先有feel」、「U記(Uniqlo)好似有出過HA病人外套款，配埋呢件就係一set」。亦有網民「擔心」如穿著這件外套在醫院附近散步，隨時會被誤以為是擅自離開病房的病人，「記得去醫院探病唔好着呢一套去」、「著出街會唔會被護士追返入病房」、「隨時喺街比人通報阿Sir搵走失病人」、「著住GU套衫行出街要有心理準備會有人報警過有醫院偷走病人」。
網民重提「監獄風」服飾
有網民重提亦有服飾品牌曾出「監獄風」服飾，「Uniqlo出過監獄風雲系列」、「佢哋好似幾鍾意監獄風同醫院風」、「無印，赤柱風」、「梗係揀啡色啦，起碼周潤發（監獄風雲）同款！」。