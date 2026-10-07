網上熱話｜GU新上架外套被指似「病人服」 網民：去邊都有偷走出院感覺

引發是次熱話的外套為GU與韓裔設計師Rok Hwang創辦的品牌rokh合作打造的秋冬系列，以解構剪裁、立體外形、經典格紋及花卉元素為重點，周一在香港分店上架。惟有網民隨即在社交平台Threads貼出該款聯乘外套的模特兒宣傳照，並配上一張男病人身穿病人服的照片作對比，戲稱為「GU x 公立醫院全新聯乘系列」，更寫道穿上後「去到邊都有偷走出院嘅感覺」，帖文曝光後迅速引起反響。

不少網民留言調侃，直言「真係一模一樣，返唔到轉頭」、「証明HA(醫管局)係有潮流觸覺的」、「著出街係需要啲勇氣嘅」、「Fashion呢家嘢我真係看不懂」、「識襯一定襯拖鞋」、「要配埋條病人手帶先有feel」、「U記(Uniqlo)好似有出過HA病人外套款，配埋呢件就係一set」。亦有網民「擔心」如穿著這件外套在醫院附近散步，隨時會被誤以為是擅自離開病房的病人，「記得去醫院探病唔好着呢一套去」、「著出街會唔會被護士追返入病房」、「隨時喺街比人通報阿Sir搵走失病人」、「著住GU套衫行出街要有心理準備會有人報警過有醫院偷走病人」。