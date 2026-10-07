農曆新年2027｜維園年宵競投首日 快餐攤位28萬成交成「舖王」 有檔主看淡市道稱「戰死沙場」

維園年宵市場攤位的競投於今日(7日)起一連三天舉行，今年年宵共設400個攤位。競投首日率先處理快餐攤位和濕貨攤檔，4個底價12萬元快餐攤位均被投出，標價由15萬至28萬元。有檔主表示，看淡明年年宵銷情，指香港人不再消費，形容參與是「戰死沙場」，但只能繼續做。另外，濕貨攤檔交投一般，有得標花農表示「從未試過咁低價」。 全港14個年宵市場將於明年1月31日至2月6日，一連七天在14個地點舉行，其中維園年宵今年續設400個攤位，包括216個乾貨攤位、180個濕貨攤位、4個快餐攤位，底價由6,530元至120,470元不等，與去年相若。

快餐攤位全部租出 向來被喻為經濟寒暑表的快餐攤位均全部租出，競投底價與去年相同，即120,470元，其中接近維園銅鑼灣出入口兩個快餐攤位，分別以15口叫價、26萬元及一口15萬元成交，至於近興發街出入口的兩個快餐攤位，就分別以28萬元及19萬元成交。其中攤檔A經歷12口叫價，以28萬成為「舖王」。 以26萬元投得近銅鑼灣快餐攤檔C的陳先生表示，成交價較預期的18萬為高，亦比去年約12萬多的價錢足足貴了近一倍。他透露，屆時將會出售小丸子、香腸等小食。

他直言，今年回本渺茫，「香港消失咗啲人，香港啲人都唔會消費」，稱去年年宵人流已少了一半，今年可能更少，但「做開無辦法啦，戰死沙場呀嘛，雖然我72歲都未死」，因此亦不會加價，把價格維持在40多元。 以一口價15萬投得攤檔D的吳先生則表示，雖然今年大有四組人想競投快餐攤檔，但整體價格與往年差不多。他又預計，會在檔位引入韓式、日式、台式、港式及中式等小食，價格亦會是「人人買得起」，更考慮以「大隻仔店員」作招來，強調銷情很大程度上取決於天氣，期望生意能一年比一年好。

至於投得「舖王」 攤檔A的何先生則對銷情感樂觀，指「無信心就唔會投」。他提到，自己過去花墟年宵擺檔，而維園年宵是全港最大的，因非常有信心。至於賣甚麼暫時未有想法。

濕貨攤檔交投一般 底價6,530元濕貨攤檔方面交投未見激烈，其中截至中午12時，單價最高的攤檔位5萬元，較去年7.1萬為低。有多個檔位以底價租出，平均標價約為8,000元左右。有1個攤檔無人問津，須要收回。 以兩萬元投得兩個攤檔的「好太太」負責人陳小姐已參與維園年宵多年，今年繼續會出售蘭花。她指出，今年標價合理，競投淡靜，「大家都市道唔好」。問到銷情預期，她笑指「老天爺保佑，唔落雨就得」，更指，「租金最好就唔高，人工係辛苦錢唔可以低」。

蘭花大王：從未試過咁抵 年宵常客的「蘭花大王」楊小龍亦有出席競投，上午便花了1萬元投得兩個檔位。他表示「從未試過咁抵」，成交價由約9,300元至萬多元不等。楊小龍分析，今年整體投標更講求實際與速度，加上經濟環境較為疲弱，整體成交價亦有所下調。 儘管今年投標成本較往年略為降低，但楊小龍強調售價不打算加價，希望透過高性價比吸引市民。他期望，在經濟與天氣的配合下，今年年宵銷情能夠比去年理想，讓每位花農與市民都能過一個豐盛的肥年。

食環署加強場巡查 防濫用攤檔 食環署高級總監(行動)周錦洪表示，今年成交價受攤位位置及競爭程度影響，部分檔位出現空置，反映今年市況較為審慎。 被問到去年曾有空置檔位被人用作玩卡牌遊戲或開賭檔，詢問今年會否加強巡邏防止空檔被濫用。周錦洪指，相關檔位並非空置，對於已出租攤檔會加強場內巡查，若發現違反租用協議的情況，將按程序跟進處理。 其他地點陸續公開競投 競投第二天和第三天將處理維園年宵216個乾貨攤位，及後東涌達東路花園的年宵市場攤位競投則下周一(12日)於荔枝角政府合署二樓舉行，而深水埗花墟公園的攤位競投將於10月13至15日舉行。