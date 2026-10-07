西九文化區赤字擴至9.98億元　吳錦華：投資收益大減抵消業務增長

西九文化區管理局向立法會提交文件顯示，2025/26財政年度營運赤字進一步擴大至9.98億元，按年升29.7%。立法會會計界議員吳錦華今早(7日)在港台節目指，西九在節目收入、籌款及場地租金均有實質增長，但由於利息與投資收入大減約1.3億元，剛好抵消了業務營運增加的1.2億多元收益。若投資回報持續下滑且營運增長無法彌補缺口，整體收入規模難以大幅提升。

員工開支處可控範圍

針對赤字擴大，吳錦華認為數字存在「時間錯位」因素，由於財政年度結算至3月，演藝中心等新項目的前期開支已在當前年度入帳，但預期產生的活動收益需待2026/27財政年度才會浮現，因此單看單一年度的開支增幅略欠公允。對於員工開支按年升超過一成，他認為始終要有一定員工維持運作，認為西九已減到「減無可減」，現處於可控範圍。而西九年內的成本回收率上升至四成，對比國際間的博物館不算差，作為文化事業亦有公共責任，旅客參觀博物館、亦為本港帶來交通飲食等消費，是用另一種方式貢獻本港經濟。