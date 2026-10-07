西九文化區赤字擴至9.98億元　吳錦華：投資收益大減抵消業務增長

西九文化區管理局向立法會提交文件顯示，2025/26財政年度營運赤字進一步擴大至9.98億元，按年升29.7%。立法會會計界議員吳錦華今早(7日)在港台節目指，西九在節目收入、籌款及場地租金均有實質增長，但由於利息與投資收入大減約1.3億元，剛好抵消了業務營運增加的1.2億多元收益。若投資回報持續下滑且營運增長無法彌補缺口，整體收入規模難以大幅提升。
員工開支處可控範圍
針對赤字擴大，吳錦華認為數字存在「時間錯位」因素，由於財政年度結算至3月，演藝中心等新項目的前期開支已在當前年度入帳，但預期產生的活動收益需待2026/27財政年度才會浮現，因此單看單一年度的開支增幅略欠公允。對於員工開支按年升超過一成，他認為始終要有一定員工維持運作，認為西九已減到「減無可減」，現處於可控範圍。而西九年內的成本回收率上升至四成，對比國際間的博物館不算差，作為文化事業亦有公共責任，旅客參觀博物館、亦為本港帶來交通飲食等消費，是用另一種方式貢獻本港經濟。
林筱魯：相信能在來年補足資金缺口
立法會選委界議員林筱魯在同一節目上則對最新營運數字，感到有意外驚喜及鼓舞，指出評估年度赤字應區分其屬於長期趨勢，還是籌建新設施帶來的階段性支出。從數據來看，西九在經營收益與成本回收率方面均有長足進步，加上未來陸續有物業項目推出市場，相信能在來年補足資金缺口，因此並不擔心赤字會形成長期壓力。他又指，新設施落成後，營運投入與收益的磨合需要一段時間，難以在短期內消除所有成本壓力；若由西九自行擴充大量編制進行創作，持續成本將極其高昂，建議採取「合作夥伴模式」運作，文創項目輸出方面可與富創意的外部夥伴合作，將項目打造成可對外輸出的文創產品，能為西九帶來更可觀的長期收益。
面對公眾對西九「旺丁不旺財」、旅客僅在海濱長廊「打卡」而未轉化為實際消費的質疑，他認為單純依賴門票或特展等場地收入，永遠會受到場地容量與遊客承載力的上限限制，且經營成本極高，認為西九在推動香港整體文創產品多樣化上扮演一個很主要的角色，如何將人流變成消費收益，必須透過「變身、換衫」，舉辦如埃及展等具吸引力的展覽，並配合文創產品IP化來帶動日常消費。