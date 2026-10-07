蔡天鳳碎屍案｜蔡母張燕花指鄺港傑「識擦鞋扮可憐」 問蔡借200萬元開雞蛋仔店(更新)

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，三人否認謀殺罪，鄺港傑及鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球不承認阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(7日)踏入第11日審訊，蔡天鳳母親張燕花繼續作供。辯方質疑，張燕花指蔡天鳳持有一至兩億身家，為何需要先出售加多利山單位後再購入屯門單位。張燕花指蔡與鄺球「嗌交」，蔡想「收返晒自己啲嘢」，她絕對有足夠能力直接購入價值2000多萬元的屯門單位。

代表鄺港傑的大律師Trevor Beel繼續盤問張燕花，Beel指蔡2022年6月希望出售加多利山單位，讓子女搬到屯門，鄺球只是表明不同意，並沒表現激動或襲擊蔡。法官指現時沒有直接證據指鄺球何時襲擊蔡天鳳。張燕花供稱，鄺球第一次只說他不同意，沒有打蔡天鳳，但表現惡。

Beel又質疑張燕花明言蔡天鳳持有一億至兩億身家，「譚家最少畀咗3億幾阿女」，為何需先出售加多利山單位，再購入屯門單位，而她可直接用儲蓄直接購入屯門單位。張燕花指蔡天鳳有足夠金錢能力直接購入屯門單位，但蔡與鄺球「嗌交」，蔡天鳳便想「收返晒自己啲嘢 」。張燕花憶述她應蔡天鳳要求，在新冠疫情期間回內地看鄺港智拿了蔡的金錢資助後做了何事，但「睇到無做乜嘢，啲錢唔知去咗邊度」，因此不信任對方，所以想把加多利山單位「拎番嚟」，「發現呢家人唔好，想收返晒啲嘢」。

辯方問及鄺港傑擔任蔡司機一事，並問蔡原本的司機「阿信」是自己辭職或被辭退。張回應「阿信」是被辭退。辯方則指，阿信」是2022年11月中辭職，蔡因此著鄺港傑先暫時做她的司機。張指「阿信」是被辭退，又指蔡曾另聘其他司機，但該司機因不合適被辭退。辯方又指，鄺港傑當時表示會擔任蔡的司機3個月。張不同意，並指蔡認為鄺港傑不適合做司機「揸得好快，返工成日遲到，細路仔返學成日遲到。」並舉例指駕駛到學校的車程原本需要一小時，但鄺港傑駕駛半小時便可到達，形容其駕駛「好危險」。

張燕花下午作供時提及，蔡天鳳曾借200多萬元予鄺港傑開雞蛋仔店。她解釋，鄺港傑曾向蔡天鳳稱：「佢日日咁講同阿囡講無嘢做，搵唔到嘢做」，形容他「一句講曬識擦鞋，扮可憐，甜言蜜語咁」。被問及為何是雞蛋仔生意，張解釋鄺港傑聲稱熟悉該生意。

辯方則指該生意是蔡開設，又指因蔡和鄺港智所生的子女喜歡雞蛋仔，她因此決定經營該生意，張不同意。辯方指，雞蛋仔店的名稱是「熊熊雞蛋仔」，張指「用咩名就唔知，我去過幾次」、「姐姐（蔡天鳳）有講，鄺港傑有講，而家你講唔係，我都無辦法，佢（鄺港傑）唔想認我都無辦法」。辯方指，蔡與鄺港傑在疫情期間開創副業，開設雞蛋仔店是因為蔡子女愛吃雞蛋仔，只因愛好而經營，並非認真經營生意。張認為蔡子女愛吃雞蛋仔可能是當中一個開業原因，但另一原因是協助鄺港傑。辯方質疑蔡沒有借錢予鄺港傑，是她自行開店。張燕花稱蔡天鳳曾稱指鄺港傑「借咗（錢）未還」