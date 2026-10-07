養和醫院學護偷醫護及病人財物近10萬元　判囚28個月

一名男學護前年在養和醫院盜取病人及醫護的手機、現金及信用卡等財物，涉款近10萬元。他今日(7日)於區域法院承認11項盜竊罪，求情指因理財不善兼遇上騙案而犯案。暫委法官黎劍華判刑指被告濫用職權，破壞醫院、專業醫護及病人間的信任，終判囚28個月。
被告梁浩鋒(現年29歲)，報稱養和醫院2年級護士學生，承認11項盜竊罪，指他於2024年9月19日至10月23日，在養和醫院偷取一部手提電話、8張信用卡、6500元現金，及盜竊該些信用卡帳戶內可供使用信用限額合共約5.2萬元。他原涉另外3項盜竊罪，今獲法庭存檔。
欠債30萬元及被騙約2萬元
案情指，案發時被告是學護，被派駐養和醫院20樓病房當值。9月19日至10月19日期間，5名住20樓病房的病人報稱財物失竊，亦有醫生和護士發現財物失竊。警方調查後拘捕被告，並在他身上搜出500元現金及5張被盜信用卡，他警誡下稱不知道為何自己管有那些物品。另外，警方在被告家中起回2張信用卡及1張Apple Store收據。被告在錄影會面承認盜竊2名病人鎖在儲物櫃共6,000元及3張信用卡、病人放在銀包的信用卡等，以及1日內連環偷竊護士鎖在更衣室個人儲物櫃內的5張信用卡。幾張病人的被盜信用卡其後在Apple Store分別錄得8,499元至2萬多元的簽帳，並交代自己欠債30萬元及被騙約2萬元，需要錢作生活費，又承認盜取的iPhone已在旺角出售。
立志擔任護士而進修護理學高級文憑
辯方求情指被告原於英國取得酒店管理學士學位，因立志擔任護士而進修護理學高級文憑，案發前曾於仁安醫院擔任病人服務助理，上司讚揚其表現非常良好，服務優質，惟因理財不善及受騙而陷入經濟困難，一時愚蠢犯案，令親友大跌眼鏡，亦令其夢想破碎，現已深感後悔。辯方續指，被告去年初已經破產，幸得家庭女友支持，如今在女友網店任職物流助理，負責搬運貨物，重犯機會低，而且已向各事主賠償共約6萬元，希望法庭輕判，讓被告早日刑滿照顧家人。
案件編號：DCCC1346/2025