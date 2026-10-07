養和醫院學護偷醫護及病人財物近10萬元　判囚28個月

一名男學護前年在養和醫院盜取病人及醫護的手機、現金及信用卡等財物，涉款近10萬元。他今日(7日)於區域法院承認11項盜竊罪，求情指因理財不善兼遇上騙案而犯案。暫委法官黎劍華判刑指被告濫用職權，破壞醫院、專業醫護及病人間的信任，終判囚28個月。

被告梁浩鋒(現年29歲)，報稱養和醫院2年級護士學生，承認11項盜竊罪，指他於2024年9月19日至10月23日，在養和醫院偷取一部手提電話、8張信用卡、6500元現金，及盜竊該些信用卡帳戶內可供使用信用限額合共約5.2萬元。他原涉另外3項盜竊罪，今獲法庭存檔。