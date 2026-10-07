將軍澳私樓男赤膊行路被住客斥「拉低屋苑檔次」　網民反批狗眼看人低

早前天氣酷熱，有男士外出時赤膊上身，惟日前有住在將軍澳私人屋苑維景灣畔的住客在網上群組公審，指有男子赤膊在屋苑平台行走，認為對方行為「拉低屋苑檔次」，又稱「我仲以為係裝修師傅或者係搬運工」，惟公審行為反引來網民圍剿批評他「狗眼看人低」。

該男住客早前在facebook群組「維景天地」發帖及上傳一張照片，可見在維景灣畔平台通道，一名皮膚黝黑的男子正赤裸上身地行走，他左右手分別拿著毛巾及上衣，下半身穿黑色短褲，腳穿運動鞋，似乎剛運動完畢。發帖者表示理解近日天氣炎熱，但不滿該男子赤膊上身，在屋苑範圍「周街走」，「呢位街坊，今日天氣雖然有啲熱，但係都唔需要赤裸上身周街走，如果唔係認得你，我仲以為係裝修師傅或者係搬運工，希望你下次唔好再噉樣做，影低我哋屋苑檔次。」

街坊認證「應該行山返嚟熱到飛起」 惟帖文引發網民圍剿，反批樓主「自覺高尚」、「狗眼看人低」，「出呢啲post真係影低屋苑檔次」、「成個將軍澳係得維景自以為高尚」、「唔知以為係啲幾億豪宅區」、「沒有影響他人，又沒有露出不能在公眾場合展露的身體部位，我覺得係無問題」、「關你鬼事咩咁鍾意多管閒事」，又揶揄「咁靚女著低胸小背心又需唔需要影相出post投訴？」，亦有人指曾見過赤膊男，相信他是運動剛完畢，「行山見過佢，應該係行山返嚟熱到飛起」。

根據法例第200章《刑事罪行條例》第 148 條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪。惟法例並無規定不可赤裸上身，只要在無故意滋擾他人的情況下，男士赤膊行走並無違法，亦不構成性騷擾。