大嶼山打擊電動可移動工具 警拘6男女涉無牌駕駛等5罪

新界南總區交通部聯同大嶼山警區交通隊及軍裝巡邏小隊在大嶼山打擊非法使用電動可移動工具，共拘捕5名本地男子及1名本地女子(警方圖片)

新界南總區交通部聯同大嶼山警區交通隊及軍裝巡邏小隊，於本月5至6日一連兩日在大嶼山區內展開代號「朝陽」的執法行動，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法問題。行動中，人員共拘捕5名本地男子及1名本地女子，介乎35至69歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「未經准許在行人路上駕駛電單車」，並扣查6輛涉案電動可移動工具。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。根據現行法例，任何人在道路，包括行人路上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人路上使用，容易造成交通意外，引致騎乘者或其他道路使用者受傷。市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。