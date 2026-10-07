大嶼山打擊電動可移動工具 警拘6男女涉無牌駕駛等5罪

新界南總區交通部聯同大嶼山警區交通隊及軍裝巡邏小隊，於本月5至6日一連兩日在大嶼山區內展開代號「朝陽」的執法行動，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法問題。行動中，人員共拘捕5名本地男子及1名本地女子，介乎35至69歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「未經准許在行人路上駕駛電單車」，並扣查6輛涉案電動可移動工具。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。
警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。根據現行法例，任何人在道路，包括行人路上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。
警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人路上使用，容易造成交通意外，引致騎乘者或其他道路使用者受傷。市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。
警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。警方同時呼籲司機要專注駕駛，多加留意路面交通情況並時刻保持警覺及注意車輛定期保養。