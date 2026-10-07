蔡若蓮：學童自殺個案原因不盡相同　政府會優化支援服務

本港早前接連發生學童輕生的慘劇引發關注。教育局局長蔡若蓮表示，2023/24至2025/26共3個學年，全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數目共有86宗，當中15歲或以下個案比率，3個學年分別為60%、67%及65%。她說，每宗個案背後的原因不盡相同。兒童死亡個案檢討委員會自2013年起至現在，已發布6份報告，闡述關於兒童死亡個案的觀察和建議。

今日（7日）立法會會議上有議員質詢相關問題，蔡若蓮書面回覆表示，由去年底起，政府在全港中學恒常化實施「三層應急機制」，並擴展至在小學四至六年級於2025/26 及2026/27 學年試行。自2023年12月1日至今年7月底，在機制下，「校外支援網絡」隊伍即第二層機制，共接獲855宗轉介個案跟進；醫管局精神科、即第三層機制，共接獲547宗校長轉介個案。政府亦委聘大學評估機制的成效，結果顯示學校普遍歡迎機制，認為有存在的需要，又說機制對已被識別受精神困擾的學生有一定幫助。

蔡若蓮又說，為加強「三層應急機制機制」的成效，政府會優化有關支援服務，包括加強學校專業人員，例如學校社工、學生輔導人員、校本教育心理學家的培訓，以及早識別和支援有較高自殺風險的學生，以及提升網上青年支援隊的功能，加強與學校和社區網絡合作，支援學生的情緒和心理需要，並在接獲有較高自殺風險及情緒困擾的個案後，即時作出評估及跟進。

政府會持續透過跨部門及跨界別合作，加強協同效應，並按需要適時進行相關檢討及研究，以加強支援的成效，預防學生自殺。